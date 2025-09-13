Saznali smo koliko je vozila trajno oduzeto recidivistima, brojka bi vas mogla iznenaditi

Prije manje od tjedan dana policija je kod Poreča zatekla vozača (52) koji je vozeći pijan i bez položenog vozačkog ispita 8. rujna oko 20.20 sati ne držeći potreban razman prouzročio prometnu nesreću s materijalnom štetom. Budući da je vozač već ranije kažnjavan za iste prekršaje, policija mu je privremeno oduzela automobil te su ga zadržali u policijskim prostorijama dok se nije otrijeznio.

Što će dalje biti s njegovim vozilom, hoće li mu ga vratiti ili trajno oduzeti, odlučuje sud, a mi smo pitali MUP koliko je vozila trajno oduzeto dosad otkad se primjenjuju zakonske izmjene koje su to omogućile.

- Od 30. srpnja 2019. godine do 30. lipnja 2025. godine, policijski službenici sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama privremeno su oduzeli 2.240 motornih vozila, od kojih je 551 vozilo trajno oduzeto odlukom nadležnog suda. Najviše vozila oduzeto je na području Policijske uprave zagrebačke (335), zatim Policije uprave splitsko-dalmatinske (298) i Policijske uprave osječko-baranjske (247) - odgovorili su na naš upit iz MUP-a.

Dodaju da je u šest mjeseci 2025. godine, zaključno s 30. lipnja 2025. godine, privremeno oduzeto 387 vozila, od čega je 137 vozila trajno oduzeto odlukom suda. Najviše vozila privremeno je oduzeto na području PU zagrebačke, potom PU splitsko-dalmatinske i PU osječko-baranjske.

Naglašavaju kako je cilj oduzimanja vozila kao sredstva počinjenja prekršaja u cestovnom prometu dati do znanja vozaču koji počini najteže prekršaje u ponavljanju (recidivu) da je vozilo opasno sredstvo, ako se ne koristi na primjeren način. Na taj način se i vlasnike vozila obvezuje da ih ne daju na korištenje onima za koje prethodno nisu provjerili jesu li sposobni za vožnju te ispunjavaju li određene uvjete za vožnju.

Vozilo će se privremeno, do odluke suda, oduzeti vozaču koji je najmanje dva puta pravomoćno kažnjen te ponovo počini neki od sljedećih prekršaja:

vožnja u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila,

prekoračenje dozvoljene brzine kretanja u naseljenom mjestu za više od 50 km/h,

namjeran prolazak kroz crveno svjetlo (bez smanjenja brzine, povećanja brzine ili prolazak kroz dva ili više crvenih svjetala),

odbijanje podvrgavanju ispitivanja radi provjere da li u organizmu ima alkohola ili droga,

vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,5 g/kg i vožnja pod utjecajem droga,

upravljanje vozilom prije stjecanja prava,

upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova,

upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola oduzeta, dok je vozač isključen iz prometa ili mu je izrečena mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera.

Sud je svoju odluku dužan donijeti u roku od 15 dana.

Dodajmo i da su zakonske izmjene koje su omogućile privremeno i trajno oduzimanje vozila stupile na snagu tijekom 2019. godine kao i da troškove premještanja, smještaja i čuvanja privremeno oduzetog vozila snosi počinitelj prekršaja.