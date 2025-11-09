Obavijesti

BIO JE RASTROJEN

Mladića s fantomkom priveli u Splitu: 'Morali smo upotrijebiti sredstva prisile. U bolnici je...'

Mladića s fantomkom priveli u Splitu: 'Morali smo upotrijebiti sredstva prisile. U bolnici je...'
Split: Policije čuva prostor u kojoj je prošli tjedan otvorena izložba "In Magica Mundi" | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Izgred se dogodio na splitskoj Rivi za održavanja prosvjednog skupa “Ne zamjeni stanovništva – Spasimo Dalmaciju u roku! Migranti i strani radnici trn su u oku!”, u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku

Policija je u nedjelju privela mlađeg hrvatskog državljanina u rastrojenom stanju, narušavao je javni red na prosvjednom skupu na kojem su se malobrojni okupljeni građani protivili uvozu strane radne snage u Hrvatsku, doznaje se u policiji. Na prostor gdje se skup održavao, mlađi je muškarac došao maskiran, s fantomkom na glavi.

Tijekom provjere identiteta odbio je postupiti po naredbi policije i započeo narušavati javni red i mir. Nad njim su uporabljena sredstva prisile, i to fizička snaga, te je zbog rastrojenog stanja u kojem se nalazio odveden u bolnicu na liječnički pregled.

Kada bude otpušten provest će se istraživanje, rekli su u splitskoj policiji.

Izgred se dogodio na splitskoj Rivi za održavanja prosvjednog skupa “Ne zamjeni stanovništva – Spasimo Dalmaciju u roku! Migranti i strani radnici trn su u oku!”u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku. 

Na tom su prosvjedu sudjelovali malobrojni građani. 

