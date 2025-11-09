Obavijesti

U prosvjed protiv stranih radnika u Splitu ugurali covid, Atlantidu i chemtrailse...

Piše Luka Safundžić,
U prosvjed protiv stranih radnika u Splitu ugurali covid, Atlantidu i chemtrailse...
Split: Prosvjed protiv stranih radnika | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Pod broj jedan izdali su dragoga Boga. Cijepili su na direktan, ne indirektan način ogroman broj ljudi, u prijevodu trovali su ih, poruka je koja je poslana s splitske Rive...

Hrvatski branitelji nisu ginuli za Nepalce, Pakistance ili Indijce, čulo se na splitskoj Rivi samo dan nakon prosvjeda Torcide. Naime, Udruga a bolju Hrvatsku organizirala je prosvjed protiv stranih radnika pod nazivom "Ne zamjeni stanovništva - Spasimo Dalmaciju u roku! Migranti i strani radnici trn su u oku!".

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prosvjed je službeno započeo himnom, a organizator Ronaldo Barišić uzviknuo je 'Hrvatska Hrvatima'. Pročitao je i deset zahtjeva udruge, među kojima se ističe traženje povratka kvota za strane radnike.

Barišić je također pozvao na veću brigu za zapošljavanje domaćeg stanovništva i povratak Hrvata iz iseljeništva.

- Vrijeme je da se posvetimo zapošljavanju hrvatskih ljudi i povratku hrvatskih ljudi iz iseljeništva. Tko snosi odgovornost za to što više od pet milijuna Hrvata živi u iseljeništvu, a 3,8 milijuna u Hrvatskoj - upitao je Barišić. 

Također je pitao i tko je odgovoran za uvoz 150 tisuća stranih radnika, te je li ovo smišljeni plan zamjene stanovništva.

- Ako se ovako nastavi, ući će 400 tisuća stranih radnika u zemlju - rekao je Barišić. Dodao je i da 'HDZ nije stvorio Hrvatsku, stvorili su je hrvatski branitelji'. 

Nekolicini okupljenih obratio se i dopredsjednik Udruge Hrvatski Ratnik Petar Jankov koji je govorio između ostalog i o covid pandemiji, repopulaciji stanovništva te padu Atlantide.

- Od početka ovoga covid ludila, od covid pandemije gdje su vlasti u suradnji sa svjetskim sotonistima počele trovati naš narod. Izdali su u biti sve. Pod broj jedan izdali su dragoga Boga. Cijepili su na direktan, ne indirektan način ogroman broj ljudi, u prijevodu trovali su ih. Cjepivo protiv covida u biti nije cjepivo nego biološko oružje - rekao je. 

Dodao je i da se vrši repopulacija stanovništva na ovim područjima. 

- Truju nas, lažu nam non-stop. NATO-vi avioni, svi ostali prolaze ovdje, vrše kemijsko tretiranje to jest truju nas preko chemical trailsa. Svi se prave ludi - rekao je Jankov. 

Kaže i kako se vrši agresija na Bliskom istoku, a to 'rade od pada Atlantide'. 

- To je jedan nenormalni plan iz naše perspektive, ali njima je normalan. Zato što je njima agenda stvoriti svijet s 500 milijuna robova i da oni vladaju. Svi svjetski vladari, takozvani vladari, su to radili stotinama godina iz pokolja u pokolj, iz pokolja u pokolj. Problem je što je Hrvatski narod na to pristao. Dokaz je da nas je ovdje danas trebao puno veći broj - rekao je Jankov. Istaknuo je i kako je ovo globalna bitka.

- Kroz nekoliko godina uvode novi svjetski poredak. Uvest će digitalnu valutu, iliti ga žig zvijeri u desnu ruku ili na čelo. Zašto? Zato što je to praktično. Tko to ne bude imao, neće moći ni kupiti ni prodati ni trgovati - rekao je. Također je i pozvao ljude da idu u crkvu. Sam skup bio je prijavljen policiji, koja je sve skupa osiguravala. 

