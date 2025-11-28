Split: Radnicima Dalme država će isplatiti plaće, nekima su one neisplaćene od 2012. godine

Vlada je u četvrtak donijela odluku o priznanju tražbina 70 radnika društva u stečaju Dalma d.d., koji potražuju plaće u iznosu od 3,3 milijuna eura, potvrdili su u petak predstavnici radnika Dalme na konferenciji za novinare. Predstavnik radnika Dragan Zaharija zahvalio je splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti na pomoći u rješavanju njihova problema u vrijeme dok je bio saborski zastupnik, a svi njihovi pozivi raznim ministarstvima bili su neuspješni jer su se svi proglašavali nenadležnima.

​"Trudio se da svim nadležnim institucijama i osobama obrazloži zašto to trebaju napraviti, da nije bilo njega danas ne bi bili tu gdje jesmo", kazao je Zaharija.

Dijelu radnika Dalme ostale su neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće još od 2012. godine, a njihova potraživanja su pravomoćno utvrđena u stečajnom postupku. Od prodaje Dalmine imovine radnicima je do sada isplaćeno tek 17,5 posto ukupnih tražbina.

Zaharija očekuje da će se plaće radnicima početi isplaćivati kroz koji mjesec i napominje kako je od 2012. godine umrlo četvero radnika.

Vladi i nadležnim ministarstvima radnici Dalme su se obratili 16. listopada prošle godine tražeći da država preuzme isplatu dugova kako je to već učinila u dva navrata - za radnike Orljave i Dalmacijavina. Tvrdili su da bi eventualno odbijanje zahtjeva radnika Dalme bila čista diskriminacija i izravno kršenje ustavnog načela jednakosti svih građana pred zakonom.

Šuta je rekao kako pokušao pomoći radnicima i kroz saborski Odbor za financije, gdje je kontaktirao predsjednika Borisa Lalovca i članove. To je velika stvar za sve zaposlenike, kaže Šuta i dodaje kako treba zahvaliti i ministru financija Marku Primorcu i premijeru Andreju Plenkoviću.

"Žao mi je radnika što su ovoliko godina čekali, ali važno je da je problem riješen. Važno je i da svatko tko sudjeluje u politici pomogne ako može", izjavio je Šuta.

Robna kuća Dalma otvorena je 17. srpnja 1975. godine i u najbolja je vremena zapošljavala je 5500 radnika. Zgrada ima prizemlje i pet etaža, a u to je vrijeme bila jedan od najvećih objekata takve vrste u zemlji.