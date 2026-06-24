Split uvodi sufinanciranje sportskih članarina za djecu

Grad Split uskoro bi trebao postati prvi hrvatski grad koji će sustavno pomagati roditeljima u podmirivanju troškova sportskih članarina za djecu. Novi Pravilnik o sufinanciranju članarina predstavili su gradonačelnik Tomislav Šuta i njegovi suradnici, a dokument će tijekom tjedna biti upućen u postupak javnog savjetovanja.

Prema prijedlogu, Grad će pokrivati polovicu mjesečnog iznosa članarine, odnosno najviše 25 eura po djetetu. Za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi predviđena je potpuna subvencija članarine do maksimalnih 50 eura mjesečno.

Šuta je naglasio kako je cilj nove mjere omogućiti većem broju djece uključivanje u sportske aktivnosti te potaknuti razvoj zdravih životnih navika od najranije dobi.

– Želimo sport učiniti dostupnijim svim obiteljima i dodatno potaknuti djecu na bavljenje sportom i rekreacijom, što pozitivno utječe na njihovo fizičko i mentalno zdravlje – poručio je gradonačelnik.

Pravo na potporu imat će djeca od šest do 14 godina koja imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Splita. Jedan od uvjeta je i da roditelj ili skrbnik koji podnosi zahtjev također živi u Splitu, dok dijete mora biti član sportskog kluba koji je registriran i aktivno djeluje na području grada. Potpora će se odnositi na jedan sport i jedan klub po djetetu.

Kod ostvarivanja prava na subvenciju primjenjivat će se i dohodovni kriteriji. Ukupni neto prihodi roditelja ili skrbnika ne smiju prelaziti iznos prosječne neto plaće u Hrvatskoj prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Za obitelji s dva roditelja granica će iznositi dvije prosječne neto plaće, dok će za samohrane roditelje prag ostati jedna prosječna neto plaća. Djeca bez roditeljske skrbi ostvarivat će pravo bez obzira na visinu prihoda.

Za provedbu programa u gradskom proračunu osigurano je 550.000 eura. Osim subvencioniranja članarina, Grad Split pokreće i program besplatne obuke neplivača za djecu i mlade do 18 godina. Vršitelj dužnosti pročelnika za sport Igor Maretić istaknuo je kako je dugoročni cilj da svako dijete u Splitu stekne osnovnu plivačku pismenost. Savjetnik za sport Toni Tomas upozorio je da je broj djece uključene u organizirane sportske aktivnosti i dalje relativno nizak te ocijenio da bi nova mjera mogla pomoći roditeljima, posebno onima slabijeg imovinskog statusa, da lakše uključe djecu u sportske klubove.

Iz gradske uprave poručuju kako će se, uz nove oblike potpore mladim sportašima, nastaviti i ulaganja u razvoj sportske infrastrukture na području Splita.