Splitska infektologija dobila je dva uređaja za terapiju protoka kisika vrijedna 93 tisuće kuna

Klinicka za infektologiju KBC-a Split dobila je dva uređaja za terapiju visokog protoka kisika koji bolesnicima omogućavaju dovoljnu opskrbu kisikom kako bi izbjegli mučan način liječenja na respiratoru

<p>Ravnatelj KBC Split dr. <strong>Julije Meštrović</strong> podsjetio je kako taj KBC skrbi za sve bolesnike koji moraju biti hospitalizirani jer su jedina ustanova koja to može napraviti. Stoga je pozvao građane da se dosljedno pridržavaju svih epidemioloških mjera jer tako štite sebe, svoje bližnje ali i bolnički sustav.</p><p>"U bolnici je trenutno sedam aktivnih takvih uređaja, s danas dva nova donirana, imamo ih ukupno devet, a potrebno ih je desetak, no s povećanjem broja bolesnika i više od toga. U bolnici imamo i respiratore koji mogu na isti način obavljati ventilacije, ali ipak je bolje da imamo uređaje koji služe tome", kazao je ravnatelj Meštrović.</p><p>Rekao je i da nemaju problema sa primanjem novih bolesnika u bolnicu, nisu im zauzeti svi kapaciteti, a popunjeno je oko 70 posto postelja, no dodao je, nemaju dovoljno osoblja zbog čega raspoloživo osoblje preraspodjeljuju.</p><h2>Boban obećao još dva uređaja do kraja godine</h2><p>Župan <strong>Blaženko Boban</strong> je obećao da će županija do kraja godine realizirati nabavku još dva takva uređaja.</p><p>"Ovi uređaji su alternativa respiratoru i na određeni način sprječavaju da pacijent ne dođe na respiratoru. Od bolnice smo prije petnaestak dana dobili zamolbu i već smo je realizirali, a njihova vrijednost je 93 tisuće kuna", rekao je župan Boban Pozvao je građane da se pridržavaju mjera jer nam se, kaže, može dogoditi da zdravstveni sustav 'klekne'.</p><p>Na novinarsko pitanje je rekao da je jučer ta županija zabilježila 20 učenika osnovnih i 22 učenika srednjih škola koji su bili pozitivni na koronavirus, ali i da je stanje u domovima za starije i nemoćne na tom području dosta mirno unatoč proboju koronavirusa prije tri dana u Dom u Vukovarskoj ulici, no srećom svi su asimptomatski. </p><p>Štićenici su izolirani u domu, a iz drugih domova, državnih i privatnih, nemaju nikakvih dojava. Za brza testiranja građana je kazao da će pratiti trendove, da se za sada ne razmišlja o masovnim testiranjima iako se krenulo u nabavu testova.</p><p>Županiji se na donaciji zahvalio šef Klinike za infektologija KBC Split dr. <strong>Ivo Ivić</strong> objasnivši da se radi o uređajima koji bolesnicima, koji imaju visoke potrebe za kisikom, omogućava dovoljnu opskrbu kisikom a da ipak ne idu na respiratoru. Dodao je da će vjerojatno jedna trećina onih koji bi u prijašnjim okolnostima kada nisu imali te uređaje završila na respiratoru izbjeći taj prilično mučan način liječenja.</p><p>"Vrijednost je desetorostruko veća od novčane vrijednosti načina liječenja i smanjenja patnje bolesnika. Trend priliva bolesnika u našu kliniku je i dalje na strani primanja, a ne otpuštanja, međutim ipak je taj ritam nešto manji. Prije više od mjesec dana smo imali tjedno i do 30 novoprimljenih. To se u zadnja dva tjedna smanjilo na 20, a sada bi trebao broj biti i manji", istaknuo je Ivić.</p><p>Naglasio je i da je priliv bolesnika u bolnicu jedan od najboljih indikatora što se događa na terenu, odnosno kojih je razmjera epidemija, pa se ima dojam da ona po malo jenjava što ne znači da je prestala. Smatra kako i jedan bolesnik više dnevno primljeni nego otpušteni u perspektivi znači konačno punjenje bolnice do nekog njegovog maksimalnog kapaciteta, a da bi se to riješilo moralna je obveza svih građana strogog pridržavanja mjera, poručio je Ivić.</p><p>Nada se kako će početi stroga kontrola načina provođenja mjera. Funkcioniranje bolničkog sustava, drži Ivić, ovisi o građanima i njihovom ponašanju u daleko većoj mjeri nego ono što bolnica ima i što tehnički sebi mogu priskrbiti.</p>