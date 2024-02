Konačno stali na kraj klaunu! Ivan Pernar došao pred školu u Splitu, policija ga je privela

Splitska policija u srijedu je uhitila Ivana Pernara te su ga priveli u Prvu policijsku postaju na kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio prekršaje iz Zakona o javnom okupljanju i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, piše Dalmatinski portal.

Priveli su ga iza podneva, piše Slobodna, a u tijeku je kriminalistička obrada nakon jučerašnjeg performansa pred Srednjom prometnom te nakon što je slično pokušao i pred OŠ Bol. No današnji je posjet spriječio ravnatelj.

Ravnatelj je naredio učenicima da ostanu u razredima te je zatekao Pernara i još dva muškarca.

- Odmah me počeo snimati. Ja sam se predstavio i pitao koji je povod njegova dolaska. Odgovorio je kako je htio s djecom razgovarati "oko ovoga što se u Americi događa sada, a sigurno će se za pet godina događati u Hrvatskoj". Pošto nisam znao o čemu se radi, kazao mi je da je u pitanju snimanje samoozljeđivanja vlastitih spolovila i objavljivanje toga na društvenim mrežama. Zanimalo ga je što ja mislim o tome. Rekao sam da prvi put čujem za to i upozorio ga da on nema što našu djecu uznemiravati s tim temama. Pogotovo ako će to biti u svrhu njegove predizborne kampanje - rekao je za Slobodnu ravnatelj Davor Bučević.

Planirao je doći i pred Srednju pomorsku, ali su ga priveli na razgovor.