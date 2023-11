Unatoč upozorenjima policije, Pernar se opet mota oko škola: Klinci ga danas gađali jajima

Ivan Pernar ne odustaje od motanja oko zagrebačkih škola, unatoč činjenici da je policija slala dopis školama u kojima mole ravnatelje da odmah prijave policiji ukoliko imaju saznanja da će se Pernar pojaviti pred njihovom školom.

Međutim, unatoč reagiranju policije, Pernar ne odustaje od obilazaka škola gdje se fotografira s maloljetnicima.

Foto: Screenshot/Društvene mreže

Danas je tako došao pred XVI. gimnaziju u Zagrebu, a snimke su se ubrzo proširile društvenim mrežama. Naime, dio učenika Pernara je krenuo gađati jajima. Video možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Ivan Pernar, nekadašnji saborski zastupnik, obilazi zagrebačke škole, slika i snima maloljetnu djecu i to objavljuje na društvenim mrežama. Uz to lupeta djeci da se ne cijepe i da piju Lugolovu otopinu koja je opasna za one koji ne pate od deficijencije joda.

Ravnatelji su nemoćni jer Pernar to radi na javnoj površini, a djeca hrle van čim čuju da je ovaj ispred škole. Pernara su prijavili Pravobraniteljici za djecu koja je molila institucije da reagiraju, ali ovaj je nastavio po svome.

Ipak, prošlog je tjedna više zagrebačkih srednjih škola dobilo je dopis od policije u kojem piše da im se jave u vezi Pernara.

U dopisu piše kako je policija zaprimila dopis pravobraniteljice za djecu o Pernarovim dolascima pred škole te da mole da, ako imaju saznanja da će se opet tamo pojaviti, to jave dežurnoj policijskoj postaji.