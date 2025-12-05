Obavijesti

News

Komentari 2
KSENOFOBIJA

Splitska policija uhitila mladiće koji su napali dva Srbina

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Splitska policija uhitila mladiće koji su napali dva Srbina
Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Šesnaestogodišnjak i 18-godišnjak uhićeni su u četvrtak, a policija ih sumnjiči a nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari iz mržnje. Pretpostavlja se da su državljane Srbije napali nakon što su ih čuli u kafiću da razgovaraju ekavicom

Maloljetnik i mlađi punoljetnik uhićeni su u Splitu nakon što su na parkiralištu u kvartu Ravne Njive verbalno i fizički napali dvojicu državljana Srbije (50) i (34), a još se traga za dvojicom mladića, doznaje se u petak u policiji.

Šesnaestogodišnjak i 18-godišnjak uhićeni su u četvrtak, a policija ih sumnjiči a nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari iz mržnje. Pretpostavlja se da su državljane Srbije napali nakon što su ih čuli u kafiću da razgovaraju ekavicom.

NAPADNUT NA ULICI Božinović: Izbodeni splitski policajac se i dalje bori za život
Božinović: Izbodeni splitski policajac se i dalje bori za život

Kada su stariji muškarci na parkingu sjeli u kombi pokušali su ih izvući vani pri čemu je razbijeno staklo na vozilu. Srpski državljani prošli su bez ozljeda, te su događaj prijavili policiji.

Policija traga za još dvojicom mladića za koje sumnja da su bili s uhićenima. Maloljetnik je policiji priznao počinjenje kaznenih djela za koje ga sumnjiče.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025