Božinović: Izbodeni splitski policajac se i dalje bori za život

Ministar se osvrnuo i na slučaj splitskog policajca, koji je preksinoć izboden nožem na ulici, na području Bilica te se i dalje bori za život, a 18-godišnji napadač je uhićen.

Rekao je da nema nikakvih novosti te da su u kontaktu sa splitskom bolnicom.

"O zdravstvenom stanju našeg kolege je najbolje da govore oni koji su tu kompetentni. Mi smo u mislima s njegovom obitelji i molimo se da iz ovoga izađe, u ovakvim okolnostima najbolje što je moguće, ali ne bih ulazio u to. Mislim da u odnosu na ono što je bilo jučer nema nekih bitnih pomaka, barem ne u ovom trenutku", dodao je.

Što se tiče samog kriminalističkog istraživanja, Božinović ističe da su tu stvari "manje - više utvrđene".

