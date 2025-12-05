Obavijesti

NAPADNUT NA ULICI

Božinović: Izbodeni splitski policajac se i dalje bori za život

Piše HINA,
Božinović: Izbodeni splitski policajac se i dalje bori za život
Zagreb: Ministar Božinović primio vrhunske sportaše, pripadnike MUP-a | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Mi smo u mislima s njegovom obitelji i molimo se da iz ovoga izađe, u ovakvim okolnostima najbolje što je moguće, ali ne bih ulazio u to, rekao je ministar

Ministar se osvrnuo i na slučaj splitskog policajca, koji je preksinoć izboden nožem na ulici, na području Bilica te se i dalje bori za život, a 18-godišnji napadač je uhićen.

Rekao je da nema nikakvih novosti te da su u kontaktu sa splitskom bolnicom. 

"O zdravstvenom stanju našeg kolege je najbolje da govore oni koji su tu kompetentni. Mi smo u mislima s njegovom obitelji i molimo se da iz ovoga izađe, u ovakvim okolnostima najbolje što je moguće, ali ne bih ulazio u to. Mislim da u odnosu na ono što je bilo jučer nema nekih bitnih pomaka, barem ne u ovom trenutku", dodao je.

POLICAJAC HEROJ Policajac koji je napadnut u Splitu nagrađivan je zbog rada: 'Velika je potpora zajednici...'
Policajac koji je napadnut u Splitu nagrađivan je zbog rada: 'Velika je potpora zajednici...'

Što se tiče samog  kriminalističkog istraživanja, Božinović ističe da su tu stvari "manje - više utvrđene".

Zagreb: Izjave za medije ministra Davora Božinovića o ubojstvima u Međimurju
Zagreb: Izjave za medije ministra Davora Božinovića o ubojstvima u Međimurju | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...
VODIČ ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...

Cijena po kojoj bi se prodavali stanovi je definirana kao stvarni trošak gradnje, a dodatno se umanjuje u nerazvijenim područjima. Cijena najma državnih stanova s režijama neće prelaziti 30 posto prihoda obitelji
DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!
NEVJEROJATNO

DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!

Na teren su izašli i vatrogasci JVP-a Umag u vidu osiguranja, odnosno u slučaju da se vozila zapale

