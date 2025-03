Splitska županija: Bespovratna sredstva za fotonaponske elektrane i dizalice topline

Splitsko-dalmatinska županija daje bespovratna sredstva fizičkim osobama za izgradnju fotonaponskih elektrana i dizalica topline za potrebe kućanstva te gradovima i općinama za smanjenje potrošnje energije i svjetlosnog onečišćenja javne rasvjete. Kako bi sredstva dobili, trebaju se u idućih mjesec dana, do 3. travnja prijaviti na Javni poziv koji je objavljen na mrežnoj stranici županije. Županija je spremna građanima dati bespovratna sredstva za izgradnju fotonaponskih elektrana instalirane snage do 10 kilovata, po pojedinoj obiteljskoj kući dodjeljivat će ih u 30 postotnom iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 2000 eura za elektrane snage do 10 kilovata.

Za one čija je ukupna snaga do osam kilovata, bespovratno daje 1500 eura, a za one sa snagom do pet kilovata, 1000 eura.

Bespovratna sredstva isplaćuju se za troškove ulaganja u opremu i ugradnju fotonaponskih elektrana za kućanstva, fizičkim osobama koje su vlasnici ili suvlasnici postojeće građevine, a u kojoj je više od polovice bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koji 90 dana prije objave poziva imaju u istoj prijavljeno prebivalište.

Za izgradnju dizalica topline, iznos bespovratnih sredstava po pojedinoj obiteljskoj kući dodjeljivat će se u 50 postotnom iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 2500 eura.

Za poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog onečišćenja javne rasvjete, dalmatinski gradovi i općine od županije bespovratno mogu dobiti do 4700 eura.

Ta će se sredstva isplaćivati za izradu stručnih podloga i podloga za projekte vanjske rasvjete (Plan rasvjete, Akcijski plan i dr.), modernizaciju postojećih sustava (zamjena svjetiljki), izgradnju nove javne rasvjete ili rekonstrukciju, uspostavu sustava upravljanja javnom rasvjetom, nabavu energetski učinkovite i okolišno prihvatljive javne rasvjete.