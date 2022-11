Splitske liječnice primale mito od farmaceutske tvrtke, jednoj su čak i opremili kupaonicu

Dvije splitske liječnice opće medicine Milka Paradžik i Željka Filipović na zagrebačkom Županijskom sudu dobile su nepravomoćnu presudu za kazneno djelo primanja mita. Dobile su po godinu dana uvjetno s rokom kušnje od četiri godine, a izrečena im je i sporedna novčana kazna od 90 dnevnih dohodaka, što za Paradžik iznosi 35.400 kuna, a za Filipović 14.400 kuna, prenosi Dalmatinski portal.

U roku od 15 dana od pravomoćnosti presude moraju uplatiti u državni proračun imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom, Paradžik 26.336,37 kuna, a Filipović 22.349,42 kuna. Sud ih je obavezao i da plate troškove kaznenog postupka u iznosu od 15 tisuća kuna svaka.

U presudi stoji kako su liječnice od 2009. do studenog 2012. u cilju ostvarivanja što većeg prometa lijekova iz ponude trgovačkog društva Farmal pristale uzeti ponuđene nagrade pa je tako Paradžik kao liječnica primarne zdravstvene zaštite primila nagradu u vidu uplate na žiro račun u iznosu od 8.536,37 kuna, bonova vrijednih najmanje 3.800 kuna te plaćenih putovanja i posjete tvornici lijekova u Istanbulu vrijednih 14 tisuća kuna.

Filipović je, pak, kao liječnica primarne zdravstvene zaštite od Farmala primila nagradu u vidu uplata na žiro račune od ukupno 18.351,48 kuna te plaćenih troškova kupovine sanitarne galanterije u trgovačkom društvu Kragić u iznosu od 3.997,95 kuna.

Suprug: 'Moja žena je vjernica, nije kriva'

Suprug optužene Željke Filipović svjedočio je pod punom kaznenom odgovornošću kako njegova žena nije kriva i kako nije učinila ono što joj se stavlja na teret. Kazao je i da potječe iz radničke obitelji, kršćana i katolika i da je odgojena u tom duhu. Općenito mu je poznato da su je posjećivali suradnici farmaceutskih kuća, ali ne zna o tome ništa konkretno. No, siguran je da nitko od njih nije mogao ponuditi bilo kakvu nagradu za propisivanje lijekova jer bi taj letio iz ordinacije.

Naveo je i da mu supruga nikada nije otišla ni na jedan kongres, seminar ili neko slično putovanje, premda joj je i to nuđeno. Što se sanitarne galanterije tiče, nije vidio da je to doneseno u kuću, a kako se brine o svim tehničkim stvarima u stanu, to bi sigurno vidio i primijetio. Godinama poznaje i drugu optuženicu Milku Paradžik za koju također tvrdi da nije počinila nikakvo kazneno djelo.

Daniela Ivanišević radila je kao stručni suradnik u Farmalu i imala je zadatak posjećivanja liječnika i ljekarni na širem splitskom području. Promovirala je lijekove iz ponude Farmala. Tvrdi da ništa nije davala liječnicima. Oni su je poznavali i pisali recepte s Farmalovim lijekovima kada bi ih zamolila bez da im je davala ikakve nagrade za to. Neki su, kaže, inzistirali na bonovima. Paradžik i Filipović nisu tražile, ni dobile bonove, tvrdila je. S bonovima je najčešće častila ljekarne, i to tako da bi im kupila mesne plate ili nešto slično.

Tražila bonove i putovanje u Istanbul

Milka Paradžik u obrani je navela da nije počinila nikakvo kazneno djelo. Nije ništa više od toga htjela govoriti, a odgovarala je samo na pitanja branitelja. Željka Filipović također je izjavila da nije počinila kazneno djelo. Kada je sklopila ugovor o autorskom djelu s Farmalom, novac je uplaćen na žiro račun te su plaćena sva davanja. S računom tvrtke Kragić nema ništa, ustvrdila je. Što je Farmal radio i dogovarao ona ne zna, ali nikakvu sanitarnu galanteriju nije tražila, niti dobila.

Sud obrane nije prihvatio. Pozvali su se i na rezultate posebnih dokaznih radnji, odnosno, snimljenih telefonskih razgovora. Paradžik se u razgovoru s Ivanišević raspitivala o točnom terminu polaska u Istanbul i pitala je ima li za nju kakav bončić ili nešto, na što joj je ona odgovorila da ima i da će joj sve donijeti. To jasno i izričito potvrđuje da je Paradžik ne samo razgovarala sa stručnom suradnicom Farmala oko putovanja u Istanbul, nego je i tražila dodatnu nagradu, zaključio je sud.

Razotkrile ih tablice s isplatama

U računalu Danijele Ivanišević pronađene su tablice u kojima se vodila evidencija o nagrađivanim liječnicima. Iz tih podataka vidljivo je da je Ivanišević imala upisanu optuženu Filipović kao jednu od nagrađivanih liječnica.

Nađen je i e-mail upućen šefovima Farmala u kojem Ivanišević ukazuje na to da je Filipović u lipnju i srpnju 2011. ispisala 45 tisuća kuna te moli da joj se uplati naznačeni iznos po predračunu. Iz e-maila s predračunom od 28. srpnja 2011. jasno je da se radi o kupovini sanitarne galanterije u društvu Kragić, stoji u presudi.

Kod odluke o kazni, olakotne okolnosti su bile da su optuženice neosuđivane, danas u dobi od gotovo 70 godina, kao i to da su kaznena djela počinjena prije gotovo deset godina, a optužene nisu u međuvremenu počinile dodatna kaznena djela.

Otegotne okolnosti su bile to što su kaznena djela optuženice počinile kao osobe zrele životne dobi svjesne značenja i posljedica protupravnog postupanja, osobito jer se radi o visokokvalificiranim i akademski obrazovanim ženama. Otegotna je bila i upornost u počinjenju kaznenih djela, kao i sam broj radnji kaznenog djela.

