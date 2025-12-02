Splitski diler uhićen s 2,5 kilograma amfetamina

Uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama pritvorskom nadzorniku policija je predala 32-godišnjeg osumnjičenog dilera od kojeg je zaplijenila oko 2,5 kilograma amfetamina, pola kilograma hašiša te manje količine kokaina i psilocibinskih gljiva, doznaje se u policiji. U policiji kažu da su dovršili istraživanje protiv osumnjičenika za kojega su duže vrijeme imali informacije da preprodaje drogu.

Nakon uhićenja su tijekom pretrage stana policajci pronašli i oduzeli dva kilograma i 492 grama amfetamina, 524 grama hašiša, 36 grama kokaina, šest pakiranja sa sporama psilocibinskih gljiva, jednu špricu s tekućinom koja također sadržava psilocibinske gljive te digitalnu vagu za precizno mjerenje koja je korištena za vaganje droge.

Muškarac je uhićen, a provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.