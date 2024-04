Splitski HDZ: 'Rijeke nepravde progutat će more ljubavi, domoljublja i bogoljublja'

Nakon što je dogradonačelnik Splita, Bojan Ivošević, objavio kako su HDZ-u odbili odobriti zahtjev za korištenje javnih površina u svrhu kampanje o svemu se oglasio i HDZ na izvanrednoj konferenciji za medije. Smatraju kako su iz Grada Splita ovim potezom pokazali poruku straha od snažnog HDZ-a.

- Vidimo totalnu destrukciju i omalovažavanje od strane Bojana Ivoševića i Ivice Puljka, ali i SDP-a i Milanovića. HDZ ni u jednom trenutku nije imao dug, mi smo preko 20 godina bili u Sinjskoj ulici. Prije isteka ugovora poslali smo zahtjev da se ugovor produži. Tri dana po isteku najma dobili smo odgovor da ne možemo biti u prostoru. Ivošević i Maja Đerek su utvrdili da smo nezakonito u njemu. To je tada doneseno suprotno zakonu jer je sve u vlasništvu države. U tom periodu od 40-ak dana zaračunali su nam... ni sami ne znaju što su zaračunali. Izdan je prigovor od strane HDZ-a, do danas nismo dobili odgovor po kojoj osnovi smo dužni. Bilo bi pristojno od gradske vlasti da se oglasi. Zakup površine preko agencije je najnormalniji proces. Ivošević je zloupotrijebio svoje pravo prema HDZ-u čime pokazuje strah. Maloprije smo dobili odbijenicu u kojoj nas obavještava da zahtjev za korištenjem javnog prostora neće biti odobren jer će se takvi zahtjevi odobravati samo političkim strankama kako bi imali uvid u plaćanja. Mi smatramo da je dug fiktivan i izmišljen. Ovo je bušenje demokracije i političkog govora. Poručujemo Milanoviću da smo sigurni u našu snagu i naš program i pobjedu, ovo je strah od onog čega se najviše boje, a to je poraz – kazao je Tomislav Šuta, predsjednik splitskog HDZ-a.

Župan Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban u svom govoru bio je nešto slikovitiji.

- HDZ je u program išao srcem, ali očito je strah zavladao zbog onoga što je učinjeno i što planiramo u budućnosti. Rijeke nepravde progutat će more ljubavi, domoljublja, bogoljublja i štovanja. To more plemenitosti i aktivnosti, dobrih namjera, progutat će te rijeke, te potočiće nepravde. Ne mogu zabraniti biračima da izađu na izbore. Njihov mentor nije imao hrabrosti skinuti rukavice i odreći se mandata predsjednika i Pantovčaka. Zabraniti jednoj političkoj opciji politički skup je skandalozno. Jedina parola koju imaju je 'ili HDZ ili Hrvatska', mi poručujemo 'i HDZ i Hrvatska' – naglasio je Boban.

Šuta je još dodao kako su gradske vlasti transparentno donosili sve pravilnike osim onoga kada je bio u pitanju otac Bojana Ivoševića. Tada su vrijedili drugi kriteriji, a sve kako bi on mogao doživotno biti u tom stanu.

- HDZ je najnormalnije plaćao svoje obaveze, a oni nisu uprihodili ni eura jer prostor sada zjapi prazan. Nisu dorasli funkcijama nego najprimitivnijim poslovima. Ponizili su struku kako bi se obračunavali s HDZ-om. Što se tiče našeg grada u kampanji, mi smo među građanima. Ivošević i svi oni žele Sjevernu Koreju i totalitaran sustav. Građani moraju vidjeti protiv čega se moramo boriti. Naši branitelji su se borili i krv svoju dali za demokraciju i slobodu govora i mi ćemo na tome inzistirati. Ovo je vraćanje u prošlost – bio je oštar Šuta ne želeći pokazati račun koji su dobili iz Grada Splita.

- Mi smo izašli u miru znajući da prostor nije vlasništvo Grada Splita jer nismo htjeli svađu. Ivošević koristi ljude za vlastite obračune što je i pokazao u odnosu s Đerek – kazao je Šuta.