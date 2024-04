HDZ dužan Gradu Splitu 30.000 eura pa im odbili dati štandove za kampanju: 'Rugaju nam se!'

Splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević objavio je kako je Grad Split odbio HDZ-u dati štandove, odnosno javnu površinu u zakup u svrhu izborne kampanje i to zbog duga od 30.000 eura. Kako je objavio na društvenim mrežama, pokušali su "napraviti budalu od Grada na način da su pokušali zaobići pravila i dobiti prostor preko agencije, odnosno drugog pravnog subjekta". Kako nam je kazao riječ je o dugu za gradske prostore u Sinjskoj ulici u kojima su bile gradski i županijski ogranci te stranke.

Foto: Facebook

- Riječ je o prostorima za koji im je isticao ugovor, a bivša pročelnica Maja Đerek ih je uredno pismeno obavijestila da moraju napustiti prostor i do kada. Oni to nisu napravili u navedenom roku. Ostali su duže mjesec i pol dana, a nadležna služba im je sukladno odluci Gradskog vijeća zaračunala najamninu za bespravno korištenje od 10 eura po četvornom metru što oni nisu podmirili. Nismo to htjeli politizirati jer smo računali da će platiti. Potom su krenuli tražiti javnu površinu za kampanju i trebali su donijeti potvrdu da nisu dužni koju nisu mogli ni imati. Onda su se išli izrugivati s Gradom i građanima, jer to je javni novac, pa su unajmili agenciju koja će tražiti prostor za promociju HDZ-a – objašnjava nam Ivošević dodavši kako je Grad, da ne bi bilo nikakvih manipulacija, dobio odluku da će prostore davati isključivo strankama i nezavisnim listama s kontinuitetom rada jer se tako može pratiti jesu li platiti račune ili nisu.

- Ako ne plate račun, dočekat će ih dug na idućim izborima. Kada ne bi tako radili, svi bi mogli otvarati j.do.o. i ugasiti ga do idućih izbora pa tako ne bi imali zabilježene dugove. Ali nije ovo prvi put da HDZ manipulira. Imali smo i situaciju da im je jedan službenik Grada Splita, koji je u međuvremenu otišao u mirovinu, uredno izdavao potvrde da nisu dužni iako su imali dug od par stotina eura kojeg su imali ranije, i kojeg su kasnije i podmirili. Uz pomoć lažnih potvrda godinama su tako koristili javne površine. Skandalozno je da je jedan službenik izdaje takvu potvrdu. Ovaj put to su pokušali preko drugog pravnog subjekta – objasnio nam je Ivošević koji je na društvenim mrežama objavio i dokument ovrhe.

Naglasio je kako nisu imali namjeru s tim izlaziti u javnost dodavši kako je prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave HDZ-u poslan 26. ožujka. Nakon što im je propao pokušaj dobivanja štandova jer nisu riješili svoje dugove, oni su 3. travnja preko agencije pokušali zaobići pravila i dobiti prostore za štandove.

- Takvi marifetluci možda su prolazili u njihovom mandatu, ali u našem neće. Platite dugove Gradu Splitu pa ćete imati mogućnost koristiti njegove javne površine za kampanju. "Tko je jamio, jamio je." u Splitu ne prolazi – objavio je Ivošević.

HDZ je na ovu temu sazvao izvanrednu konferenciju za medije na kojoj će objašnjavati svoju stranu priče.