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Korito Drave otkrilo avionsku bombu iz Drugog svjetskog rata

Piše Iva Tomas,
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Korito Drave otkrilo avionsku bombu iz Drugog svjetskog rata
Foto: PU osječko-baranjska
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Na siguran način su je izuzeli s mjesta pronalaska policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek

U koritu rijeke Drave kod željezničkog mosta u nedjelju oko 13 sati u Podravlju kod Osijeka pronađena je avionska bomba iz II. svjetskog rata, izvijestila je PU osječko-baranjska.

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Pregledom projektila utvrdili su da nije opasna za živote. Na siguran način su je izuzeli s mjesta pronalaska policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek.
 
 

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