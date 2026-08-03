Korito Drave otkrilo avionsku bombu iz Drugog svjetskog rata

U koritu rijeke Drave kod željezničkog mosta u nedjelju oko 13 sati u Podravlju kod Osijeka pronađena je avionska bomba iz II. svjetskog rata, izvijestila je PU osječko-baranjska.

Pregledom projektila utvrdili su da nije opasna za živote. Na siguran način su je izuzeli s mjesta pronalaska policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek.



