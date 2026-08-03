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INTERVENCIJA

Policija našla arsenal oružja u Dalmaciji: Kod mladića pištolj, a čovjeka bombe, puške i metke

Piše Ivan Jukić,
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Policija našla arsenal oružja u Dalmaciji: Kod mladića pištolj, a čovjeka bombe, puške i metke
Foto: PU splitsko dalmatinska
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Policija je tijekom vikenda u dvije odvojene akcije na području Splita i Brača zaplijenila ilegalno oružje i eksplozivna sredstva. Kod 23-godišnjaka pronađen je pištolj u automobilu, dok je u domu 61-godišnjaka otkriven pravi arsenal

Policija je tijekom vikenda u dvije odvojene akcije na području Splita i Brača zaplijenila veću količinu ilegalnog oružja i streljiva. Jedan muškarac zatečen je s pištoljem u automobilu, dok je u kući drugog pronađen pravi arsenal, uključujući bombe, puške, pištolj i stotine komada streljiva. U nedjelju oko 00.50 sati policajci interventne policije u Splitu zaustavili su 23-godišnjeg hrvatskog državljanina. Kontrolom je utvrđeno da u vozilu posjeduje ilegalni pištolj te spremnik s dva metka.

Mladić, koji je policiji već poznat po prijavama za nasilničko ponašanje i prijetnje, uhićen je i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Policija ga sumnjiči za tri prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te je uz optužni prijedlog doveden na sud. Iako je policija predložila da mu se odredi zadržavanje i kazna zatvora od 30 dana, sud ga je pustio na slobodu.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Istodobno su policijski službenici na Braču dovršili kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjakom kod kojeg je tijekom pretrage doma pronađena veća količina oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava.

Policija je oduzela ručnu bombu bez upaljača, 151 gram baruta, pušku s užlijebljenim cijevima, ciljnikom i prigušivačem, upaljač za topničko streljivo, još dvije puške, pištolj, 140 komada različitog streljiva te čak 500 kapsila.

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Osim oružja, tijekom pretrage pronađena je i amfora koja nije bila registrirana, zbog čega će o slučaju biti obaviješten inspektorat zaštite kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija radi pokretanja prekršajnog postupka.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 61-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kao i prijava zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

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