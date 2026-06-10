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STRAŠNO

Splitski psihijatar je držao dva vuka i 67 pasa?! Na suđenju su prikazali snimke borbe pasa

Piše Ivan Štengl,
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Splitski psihijatar je držao dva vuka i 67 pasa?! Na suđenju su prikazali snimke borbe pasa
Foto: Dalmacija Danas

Na Općinskom sudu u Splitu svjedočio je Pelivanov sin, koji je pristao svjedočiti. Na pitanja o tome poznaje li pse, ljude ili lokaciju sa snimke odgovorio je da ne poznaje.

U Splitu je nastavljeno suđenje 66-godišnjem Tomislavu Pelivanu zbog kaznenih djela uništavanja zaštićenih dijelova prirode te ubijanja ili mučenja životinja. Pelivan je godinama radio u splitskoj bolnici kao psihijatar, ali od rujna je u mirovini.

U srijedu su po prvi puta u sudskom postupku prikazane strašne scene borbe pasa, piše Dalmacija Danas.

Na Općinskom sudu u Splitu svjedočio je Pelivanov sin, koji je pristao svjedočiti. Na pitanja o tome poznaje li pse, ljude ili lokaciju sa snimke odgovorio je da ne poznaje.

- Kažete ni vi ni otac se nikad niste bavili borbama pasa... A zašto je onda imao ovoliko snimki borbi pasa u mobitelu? - upitao ga je sudac.

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- Netko mu je poslao, kako će se obraniti od poruka?! - odgovorio je sin, a sudac se nadovezao:

- Fino, pošalje poruku da mu se više ne šalje takav materijal!

Mladić je zatim otkrio čime su hranili pse.

- Uglavnom kuhanim ili sirovim mesom, svježe meso je nutritivno najkvalitetnije za dobrobit životinja - odgovorio je.

Sin je dva puta mjesečno dolazio do Orišca gdje je njegov otac držao par vukova, 67 pasa (srednjoazijski ovčari, kangale, njemački i belgijski ovčari te bull terijeri).

Dnevno im je trebalo oko 50 kilograma mesa, a sudac se nadovezao na pitanja tužiteljice koju su zanimala primanja optuženoga. Njegov sin tvrdi kako je isključivo živio od plaće,  2800 do 3000 eura mjesečno.

Imao i dva vuka

Sin optuženog objasnio je da je njegov otac iskreni ljubitelj životinja, tvrdi da su psi bili dobro uhranjeni, veseli i razdragani, a on je ponekad dovodio kćerkicu na Orišac da se igra s psima.

- Jeste li vidjeli dva vuka? - glasilo je pitanje.

- Jesam, njih je otac dobio kao štence od nekih lovaca koji su znali da voli pse kako bi ih othranio - odgovorio je.

Ima li vaš otac neke posebne dozvole, znate li da je zabranjeno držati vukove, jeste li kome to prijavili? Isto tako je mogao držati klokane?! - drugo je pitanje.

-Vukovi su bili izgladnjeli, puni glista, to je napravio da ih spasi...

- A koliko imanje je planirao imati u BiH, koliki je to teren za stočarstvo? - naizmjenice su ispitivali svjedoka tužiteljica i sudac.

-Planirao je krenuti s matičnim stadom od 50-100 ovaca. Imamo mi još zemlje, ali to gdje je planirao objekte i sve je površine deset duluma, to je jedan hektar. Imao je namjeru prstenasto napraviti oko ranča pa bi sa stadom išli ovčari, a vanjski krug bi štitile psi drugih pasmina.

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-Pa to je više pasa nego ovaca?! - dometnuo je sudac, dok je tužiteljica pitala je li ikad bio na stočarskoj farmi i koliko je tamo vidio pasa...

- Naravno da sam bio, netko ima 20 pasa, netko dva, a netko nijednog. - kazao je mladić.

Nastavilo se ročište ispitivanjem svjedoka, veterinara kojem se Pelivan obratio za pomoć. Dio optužbe je i to da se nije adekvatno medicinski brinuo za pse niti ih je čipirao, a obrana je dovela veterinare da pobiju te tvrdnje. 

Ovaj svjedok je pak samo jednom intervenirao, Pelivanu je pomogao kod cijepljenja i čipiranja jednog štenca. Nije nikad bio na Orišcu niti je vidio ostale životinje, piše Dalmacija Danas.

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