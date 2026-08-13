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KOD OMIŠA

Splitski vatrogasci objavili snimku iz grotla vatrene stihije

Piše Filip Sulimanec,
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Splitski vatrogasci objavili snimku iz grotla vatrene stihije
Foto: instagram
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Zbog požara je zatvorena Jadranska magistrala između Stanića i Medića, a policija je na teren poslala kombije kako bi brže i lakše evakuirali ljude

Vatrogasna postrojba Grada Splita objavila je snimku gašenja požara koji divlja na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Snimka ravno iz grotla prikazuje vatrogasce kako se bore s vatrom koju pogoršava vjetar, pa se zbog toga uz Jadransku magistralu.

Podsjećamo, požar je izbio oko 20:21 u Lokvi Rogoznici uz magistralu. Zbog požara je zatvorena Jadranska magistrala između Stanića i Medića, a policija je na teren poslala kombije kako bi brže i lakše evakuirali ljude.

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Komentari 2
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