Splitski vatrogasci objavili snimku iz grotla vatrene stihije

Vatrogasna postrojba Grada Splita objavila je snimku gašenja požara koji divlja na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Snimka ravno iz grotla prikazuje vatrogasce kako se bore s vatrom koju pogoršava vjetar, pa se zbog toga uz Jadransku magistralu.

Podsjećamo, požar je izbio oko 20:21 u Lokvi Rogoznici uz magistralu. Zbog požara je zatvorena Jadranska magistrala između Stanića i Medića, a policija je na teren poslala kombije kako bi brže i lakše evakuirali ljude.