Splitski vijećnik provocirao je i vrijeđao Armadu i cijelu Rijeku

Navijačka prepucavanja i zadirkivanja postoje koliko i nogomet. Netrpeljivost između Armade i Torcide svake godine sve je veća. Tako je Torcida neku noć na Kantridi postavila transparent poruke Armadi neprimjerenog sadržaja, u kojem se, između ostalog čestita pravoslavni Božić Riječanima.

Odmah je uslijedio odgovor, pa je Armada drugu noć stigla pred prostorije Torcide u Splitu i izvjesila transparent sljedećeg sadržaja:

- Herojske akcije pod okriljem noći, ovako svatko može doći.

Taj transparent u rukama drži tridesetak pripadnika Armade. Te dvije poruke odmah su preplavile navijačke portale a u priču se uključio uznemireni splitski gradski vijećnik Martin Pauk. Pauk je bivši Mostovac, a sada član Neovisnih za Hrvatsku Brune Esih. Ujedno je i licencirani HNS-ov nogometni sudac.

Iskalio je na Facebooku svoju netrpeljivost prema Armadi i napisao - "Ponoćka je prošla, deco iz Armade, vratite se kući, sarme vam se hlade. Hristos se rodi."

Da je to djelo Torcide moglo bi se smatrati neprimjerenim navijačkim ritualom, no kad to napiše čovjek koji ima funkciju gradskog vijećnika u Splitu, onda je to veliki problem. Pauk je još napisao da u gradu od 120.000 stanovnika, citirat ćemo, "Poznaje nekoliko normalnih i ispravnih ljudi".

Objavu je, nakon nekoliko sati, uklonio.

Nadalje, Martin Pauk, ne shvaća da je jako puno Riječana dalo život u Domovinskom ratu. Ne shvaća da je on, kakav-takav, savezni nogometni sudac, a još manje da bi danas sutra mogao biti delegiran da sudi, uzmimo za primjer, u Rijeci. I što onda? Kako bi ga riječki navijači tamo dočekali?

O Paukovom statusu poslali smo upit i Hrvatskom nogometnom savezu, budući da je on sudac u nižim nogometnim ligama.

Martin Pauk, splitski gradski vijećnik stranke Neovisni za Hrvatsku, odlučio se tako protiv huliganizma boriti tako da radi sve isto što i huligani. Martin Pauk pokazao je da je, osim Neovisan za Hrvatsku, neovisan i od mozga.