Splitsko-dalmatinska županija sufinancira ugradnju solarnih panela na kuće s 2,2 mil. kuna

Splitsko-dalmatinska županija ove godine s oko 2,2 milijuna kuna sufinancira ugradnju 137 fotonaponskih ćelija na privatne kuće, a ugovor je u petak popisan sa 74 prijavitelja u iznosu oko 1,2 milijuna kuna.

S preostala 63 prijavitelja ugovor o sufinanciranju vrijedan oko milijun kuna bit će potpisan nakon što se usvoji rebalans ovogodišnjeg županijskog proračuna, rečeno je prigodom potpisivanja ugovora u sjedištu županije.

"Ove godine imamo ukupno 137 pravovaljanih prijavitelja za ugradnju fotonaponskih ćelija, a lani samo 36 što govori o velikom porastu zanimanja za fotonaponske ćelije pa smo planirali višestruko povećanje sredstava za tu namjenu u proračunu za 2023. godinu," rekao je župan Blaženko Boban.

Objasnio je kako oni koji ugrađuju fotonaponske ćelije snage do pet kilovata dobivaju od županije pomoć 12.000 kuna, dok oni koji ugrađuju fotonaponske ćelije snage do osam kilovata dobivaju pomoć 15.000 kuna, a s 20.000 kuna županija sufinancira one koji ugrađuju fotonaponske ćelije do 10 kilovata.

Dodao je kako su odlukom Vlade svi koji ugrađuju fotonaponske ćelije oslobođeni plaćanja PDV-a.

Župan Boban je također istaknuo kako se svih 137 prijavitelja kojima ove godine ugradnju fotonaponskih ćelija sufinancira Splitsko-dalmatinska županija, može prijaviti i na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša koji je za tu namjenu raspisan 15. studenog ove godine.

