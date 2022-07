Kad možete očekivati povrat ulaganja u solarne panele? Istražili smo za vas

Sunčevo zračenje zovemo i solarna energija ili sunčeva svjetlost, a zapravo je riječ o elektromagnetskom zračenju. Moderna tehnologija omogućila je da to zračenje pretvorimo u korisne oblike energije, kao što su toplina i struja. Svijest o potrebi prelaska na održive izvore energije, poput solarne, sve je više prisutna u svijetu. No u Hrvatskoj je još potrebno proraditi na povećanju svijesti o učinkovitosti i isplativosti prelaska na obnovljive izvore energije. Razloga za to je više, od nedovoljne informiranosti o načinu funkcioniranja kućnih sunčanih elektrana pa sve do dojma o kompliciranosti procedure i postupka instalacije.

Ulaganje u uštedu i neovisno kućanstvo

Postavljanje solarnih panela na krov vlastite kuće može djelovati kao velika investicija na početku. No treba znati da se u Hrvatskoj, za prosječnu obiteljsku kuću, povrat investicije očekuje za najviše osam godina. Nakon tog perioda kućna solarna elektrana vlasniku donosi besplatnu čistu energiju. Dodatno, treba imati na umu i da investicija u kućnu solarnu elektranu osjetno povećava vrijednost same nekretnine jer ona postaje energetski neovisna.

To znači da će kućanstvo samo, putem solarnih panela, proizvoditi potrebnu električnu energiju i tako na dulji rok znatno smanjiti troškove života. Sunčeva svjetlost pretvorena u električnu energiju služi za napajanje rasvjete te svih kućanskih i elektroničkih uređaja, od perilice za rublje do TV-a, pa čak i punjenje električnih automobila.

Saznajte koliko možete uštedjeti

Količina električne energije koja se stvara ovisit će o podneblju u kojem živite, odnosno o broju sunčanih dana, zatim o površini krova na kojoj su postavljeni solarni paneli, ali i o orijentaciji krova, koja diktira izloženost suncu. Iznos uštede na troškove električne energije može se izračunati solarnim kalkulatorom, koji možete pronaći na linku.

U solarni kalkulator potrebno je unijeti informacije o lokaciji, površini krova, vrsti strujnog priključka, koliko se brojila nalazi na građevini, kolika je prosječna godišnja potrošnja, a prema tim podacima izračunat će vam koliko bi u konkretnom slučaju bio trošak ugradnje sunčane elektrane te u kojem razdoblju možete očekivati povrat investicije.

E.ON Hrvatska prva je velika kompanija koja je na našem tržištu započela s projektirananjem i postavljanjem kućnih sunčanih elektrana, što je jamstvo kvalitete.

Pametno korištenje i praćenje električne energije

Dobro je znati i da već postoje aplikacije putem kojih je moguće pratiti proizvodnju svoje kućne sunčane elektrane, tako da u svakom trenutku možete znati koliko su energije proizveli solarni paneli te prema tome prilagoditi potrošnju električne energije. U razdobljima u kojima vaša kućna sunčana elektrana proizvodi više električne energije nego što vam je potrebno, primjerice u sunčanim ljetnim mjesecima, taj se višak vraća u mrežu. Višak koji ste predali u mrežu će se na računu za električnu energiju oduzeti od količine energije koju ste iz mreže preuzeli te tako ostvarujete uštedu na vašim računima za električnu energiju.

Hrvatska kaska za Europom

Trend ugradnje kućnih solarnih elektrana i prelazak na samoopskrbu strujom preko sunčane energije u posljednjih nekoliko godina uzeo je sve više maha, a kako smo spomenuli na početku, Hrvatska i dalje osjetno kaska za Europskom unijom. Prema službenim podacima, udio struje proizvedene u solarnim elektranama u Europskoj uniji iznosi u prosjeku oko pet posto od ukupno proizvedene električne energije. S druge strane, kod nas je taj udio samo 0,4 posto. S obzirom na to da u Hrvatskoj, a pogotovo u Dalmaciji i južnim dijelovima Hrvatske, u prosjeku godišnje bilježimo mnogo više sunčanih dana nego u nekim drugim zemljama Europe, solarna energija nedovoljno je iskorišten potencijal.

U okolnostima energetske krize, s kakvom se sad suočavamo, investicija u kućnu sunčanu elektranu mudar je potez kojim ćete se zaštititi od promjenjivosti cijena na tržištu energenata. Skok u cijenama energenata kojem trenutno svjedočimo, prema procjenama analitičara, nastavit će se i u budućnosti. Drugim riječima, cijene električne energije i dalje će rasti. No s druge strane, to znači da će rasti i isplativost investicije u kućnu sunčanu elektranu.