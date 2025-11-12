Splitsko Gradsko vijeće otpisuje 35 milijuna eura duga zbog zastare. Gradonačelnik otkriva da se imena tvrtki mogu objaviti, ali fizičke osobe ostaju tajna...
Splitsko Gradsko vijeće jednoglasno otpisalo zastarjela potraživanja od 35 mil. eura
Splitsko Gradsko vijeće je po nalogu Državne revizije u srijedu navečer jednoglasno odlučilo otpisati potraživanja u iznosu oko 35 milijuna eura za koje nastupila apsolutna zastara i nemogućnost naplate. Ovom Odlukom kako je obrazloženo, otpisuje se nenaplativo potraživanje s osnova javnih i nejavnih davanja, u ukupnom iznosu od gotovo 35 milijuna eura, koje je evidentirano u poslovnim knjigama Grada Splita.
Potraživanja se otpisuju nakon provedenih mjera naplate, po vrstama prihoda i po pojedinim dužnicima zbog brisanja poslovnih subjekata bez pravnih sljednika iz registra i nastupanja apsolutne zastare za naplatu, navodi se u obrazloženju.
Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da se imena pravnih osoba (tvrtki) kojima su dugovi otpisani mogu objaviti dok se identitet fizičkih osoba radi zaštite osobnih podataka ne smiju navoditi.
