PORUKA ZLATKA KRIŽIĆA

Splitsko-makarski nadbiskup:' U zaštiti života djece nalazi se temelj svih ljudskih prava...'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Splitsko-makarski nadbiskup:' U zaštiti života djece nalazi se temelj svih ljudskih prava...'
Split: Procesija povodom blagadana sv. Dujma | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Nove generacije koje dolaze su naš plod, živjet će od vrijednosti koje smo u njih zasadili; neka to budu vrijednosti koje će oplemenjivati naš narod i našu zemlju," istaknuo je nadbiskup Križić

Nadbiskup splitsko-makarski Zlatko Križić na božićnoj misi u katedrali sv. Dujma zauzeo se za zaštitu prava djece na život, što je temelj ljudskih prava, te pozvao da u nove generacije usađujemo vrijednosti koje će oplemenjivati naš narod i našu zemlju.

"Nove generacije koje dolaze su naš plod, živjet će od vrijednosti koje smo u njih zasadili; neka to budu vrijednosti koje će oplemenjivati naš narod i našu zemlju," istaknuo je nadbiskup Križić.

Dodao je metaforički da će "čovjek ranjen grijehom, ako se ne liječi antibiotikom Božje ljubavi, postati nesposoban za izgradnju civilizacije ljubavi, za izgradnju mira i pravednosti".

Zaštita života djece temelj svih ljudskih prava

Istaknuo je kako 'sile zla' rade 'užasan projekt pokolja nevine dječice'.

"U zaštiti života djece nalazi se temelj svih ljudskih prava. Danas, slaveći rođenje božanskog Djeteta posebno mislimo na ljudsko pravo na život", rekao je nadbiskup Križić. Naglasio je da mnogi to pravo žele osporiti i uskratiti prava na život mnogoj začetoj djeci.

"Kada čovjek uzme u svoje ruke pravo na život i smrt drugih, to uvijek vodi u tragediju," poručio je nadbiskup Križić.

Napomenuo je i kako se djeca novače u mnogim ratovima i tako ih se u duši truje i odgaja za mržnju i ubijanje. Također, dodao je,  mnoga djeca iskorištavaju se da služe uličnoj prošnji i prostituciji te su postala kao roba kojom se trguje, koja se prodaje i preprodaje i koriste za različite probitke moćnika.

Dijete iz Betlehema osuđuje sve zločine i nasilja koja se čine nad djecom

"Dijete iz Betlehema danas osuđuje sve zločine i nasilja koja se čine nad djecom, a čija krv ne prestaje vapiti k Nebu," istaknuo je nadbiskup Križić.

Božić ne prestaje pozivati na zauzetost u izgradnji pravednijeg, solidarnijeg i bratskijeg svijeta u kojem će svaki čovjek osjetiti da se priznaje i poštuje njegovo dostojanstvo. To je život za koji se Isus zauzimao do kraja. On je došao da život imamo, da ga imamo u izobilju. Došao je da izgradi život bratstva, život ljubavi, pravednosti i istine, dodao je.

"Zato je važno da se ne ugasi Božja prisutnost u svijetu, to bi bila tragedija za čovjeka jer bi ostao bez vrhovnog autoriteta na koji se može prizvati u traženju pravednosti i jednakosti," poručio je nadbiskup Križiću božićnoj propovijedi na misi u katedrali sv. Dujma.

