Omiljeni zagrebački mural Mr. Spock ponovno se, na oduševljenje svih građana, vratio tamo gdje i pripada - na svoje staro mjesto u Jankomirskoj ulici, nedaleko od Učeničkog doma Selska na Trešnjevci.

Prisjetimo se, mural legendarnog lika kultne znanstveno-fantastične serije Zvjezdane staze kojeg je utjelovio glumac Leonard Nimoy naslikao je street art kolektiv Pimp My Pump još 2015. godine, a mural je s vremenom postao i simbol Trešnjevke. No, onda ga je netko u veljači 2021. godine, pod okriljem noći, samo prešarao natpisom 'Herzy'. I potpuno uništio. Građani, a posebno 'trekkeri' ostali su sablažnjeni nakon što su vidjeli da njihovog omiljenog Spocka više nema.

- To je bilo nešto što me razveselilo kad sam prvi put prošetala kvartom. Legendarni Spock. I sad ga, kažete, više nema. Otužno. There's no prosper any more - komentirali su Trešnjevčani.

Oko murala se digla cijela buna. Nikom nije bilo jasno kome je to zasmetao kultni Nimoy, no ipak, svi su Trešnjevčani bili složni u tome da ga vrate. Iako je prvotno bio plan da se oslika veliki mural Mr. Spocka na obližnjoj zgradi, to se nije dogodilo pa se ekipa street art umjetnika, koja je naslikala Spocka i 2015. godine ponovno okupila kako bi vratila Spocka u njegov kvart.

- Zapravo je sve ispalo spontano jer smo radili nešto vezano za Pimp my Pump. Spock jest trebao osvanuti na velikoj zgradi, čak se i novac prikupljao za to, no onda su se umiješali neki ljudi koji nemaju veze s crtanjem... Ono što smo trebali raditi bez ikakvih honorara i ono što nam je trebao biti gušt, postao je napor pa smo se maknuli od toga. Sad je prošlo dosta vremena i skužili smo da se ništa nije napravilo po tom pitanju pa smo odlučili da ga vratimo. Zajedno s kolegama Bernijem i Željkom Rusom oslikali smo Mr. Spocka na istom mjestu kao i prije šest godina - ispričao nam je Boris Bare, naš poznati street art umjetnik i član kolektiva Pimp my Pump.

Otkrio nam je kako su Trešnjevčani bili oduševljeni kada su vidjeli da se njihov omiljeni stanar ponovno vraća u kvart.

- Ljudi su bili presretni, klinci pogotovo. Prilazili su nam i neki mladi punkeri koji su bili oduševljeni što se Spock vraća. Stariji susjedi su nam čak donosili sokove i kolače. Bilo je jako lijepo - rekao nam je Bare.

Nisu zamjerili ni Herzyiju što je prešarao starog Spocka, svjestan je Bare da se njegova, odnosno njihova umjetnost nalazi na ulici i da neće trajati vječno.

- Ovo što ja radim nije slika koja će stajati u nekoj galeriji ili muzeju, to je street art. Volim to raditi i svjestan sam da uvijek netko može nešto prešarati, na to se ne može utjecati - poručio je.