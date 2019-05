Spojen život braće: Zajedno se obogatili, oženili, dobili djecu...

Sijamski blizanci rijedak su fenomen. Prema podacima Sveučilišta u Marylandu jedan par sijamskih blizanaca rađa se na svakih 200.000 rođenja. Otprilike 70 posto su žene.

Znanstvenici vjeruju da se sijamski blizanci razvijaju iz oplođenog jaja kod kojeg nije došlo do potpune podjele tijekom ranog fetalnog razvoja. Uspjeh operacije ovisi o tome gdje su blizanci spojeni te koliko organa dijele.

Samo 25 posto djece spojenih tijela preživi. Do sada je u svijetu uspješno odvojeno između 200 i 300 sijamskih blizanaca.

Općenito je vrlo rijetko, kažu liječnici, da se sijamski blizanci uopće rode, jer većina takvih trudnoća završi odumiranjem ploda.

Da se radi o sijamskim blizancima može se utvrditi još tijekom trudnoće. Nakon što se postavi dijagnoza ide se na skeniranje kojim se utvrđuje kojim dijelovima tijela su blizanci spojeni. I tada se procjenjuje je li odvajanje moguće. Roditelji tada dobivaju sve informacije i odlučuju hoće li se trudnoća nastaviti.

Nakon operacije prvi su se put pogledali u oči

Jadon i Anias McDonald iz američke savezne države Indiana su sijamski blizanci koje su liječnici uspješno razdvojili u listopadu 2016. godine. Dirljiv trenutak u kojem su prvi put jedan drugog pogledali u lice, ovjekovječen je fotografijom. Mališani su od iznenađenja jedan drugog gledali otvorenih usta.

Braća su bila spojena glavama, a liječnici su ih operirali 27 sati. Jadon se izvrsno oporavljao nakon operacije no Anais koji je i prije operacije imao više problema se borio s infekcijama i virusima.

Osim što su se nakon operacije braća prvi put pogledala u oči, roditelji su ih prvi put mogli primiti u naručje. Jadena su mogli prigrliti odmah nakon operacije, ali morali su pričekati da bi primili Aniasa jer je zbog komplikacija bio spojen na brojne cjevčice. CNN je o dječacima pisao u siječnju ove godine. Naveli su da dječaci imaju tri godine i da normalno odrastaju.

Liječnici su mislili da neće preživjeti

Sijamski blizanci Hassan i Hussein Benhaffaf rodili su se 2. prosinca 2009. godine. Bili su spojeni od prsa do zdjelice. Liječnici nisu vjerovali da će preživjeti. Dijelili su i osrčje, jetru, mjehur, crijevo i utrobu. Svaki ima po jedan bubreg i zajedno dvije noge. Liječnici su ih razdvojili pet mjeseci kasnije na 14-satnoj operaciji u londonskoj bolnici.

Šanse za preživljavanje bile su milijun prema jedan no dječaci iz irskog Corka, unatoč svim izgledima, su pobijedili. Roditelji Angie i Azzedine prozvali su ih 'Malim borcima'. Početkom mjeseca Hassan i Hussein dobili su po jednu umjetnu nogu. Irish Times je u travnju ove godine objavio tekst o njima u kojem su naveli da dječaci jako vole sport. Njihova majka je uvjerena da će postati paraolimpijci.

Curice su bile spojene trbuhom

Dawaa i Nima Pelden sijamske blizanke iz Butana bile su spojene trbuhom. Kada su imale 14 mjeseci stigle su u Australiju na operaciju. Bilo je to u listopadu 2018., a u studenom je objavljeno da su uspješno razdvojene u operaciji koja je trajala šest sati. U ožujku ove godine djevojčice su s roditeljima otišle kući. Djevojčice su bile okrenute jedna prema drugoj te su im morali razdvojiti crijeva i jetru.

Članovi liječničkog tima koji je razdvojio blizanke već je obavio sličnu operaciju 2009. godine nad sijamskim blizankama Trishnom i Krishnom iz Bangladeša. Blizanke su bile spojene vrhovima glava i imale zajednički krvotok te dio moždanog tkiva. Uspješno su razdvojene nakon operacije koja je trajala 27 sati, unatoč tome što su doktori smatrali da je šansa da ih uspiju razdvojiti tek 25 posto.

Obogatili se, oženili, dobili djecu i umrli zajedno

Termin sijamski blizanci potječe od tajlandske braće koji su živjeli u 19. stoljeću. Tada se Tajland zvao Siam. Blizanci su bili spojeni cijeli život te su nastupali u cirkusu pod imenom "Sijamski blizanci". Bili su spojeni tkivom, mesom i zajedničkom jetrom, a umrli su u 63. godini.

Naime, braća Chang i Eng Bunker rođena su u svibnju 1811. godine, a umrli su istoga dana 1874. godine. Bili su spojeni zajedničkom jetrom te dijelom prsne kosti, no to ih nije spriječilo da vode sasvim normalan život, da uživaju i nastupaju u predstavama i cirkusima.

Foto: wikipedia

U SAD su stigli 1829. gdje su zarađivali za život nastupajući sljedećih 25 godina. Njihovi nastupi su bili jako popularni i posjećeni te su im donosili veliku zaradu.

Nastupali su pod nazivom Siamese Twins (Sijamski blizanci).

Prije nego što su se oženili sestrama Adelaide i Sarah Ann s kojima su imali 21 dijete kupili su veliku farmu u Sjevernoj Karolini i čak postali ugledni proizvođači duhana.

Obitelji su živjele u odvojenim kućama, ali su one bile sagrađene jedna do druge.

Prvo je umro Chang, a nekoliko sati kasnije i Eng. Tad je Engova obitelj odmah zvala liječnika kako bi napravio odvajanje, ali Eng to nije dopustio.

Njihova zajednička jetra danas je izložena u muzeju u Philadelphiji. O njima je pisao i Mark Twain u priči Sijamski blizanci.

Sijamske blizanke zvijezde realityja

Najpoznatije američke sijamske blizanke Abigail i Brittany Hensel, rođene 1990. postale su zvijezde reality showa. No kad su se rodile liječnici su roditelje upozorili kako neće preživjeti no one su sve oko sebe zadivile su svojim napretkom.

Foto: Screenshot/youtube

Kako su odrastale, djevojke su kao i mnogi drugi blizanci, pokazale svoje različite karaktere. Abigail je oduvijek bila tvrdoglava, a Brittany vedri duh obitelji. No, obje obožavaju svirati klavir i sport. Trenirale su kuglanje, odbojku, vozile bicikl i plivale. Sa 16 godina položile su i vozački ispit.

Iako je Brittany u djetinjstvu bila podložnija prehladama i dva puta imala upalu pluća blizanke su vrlo dobrog zdravlja. U djetinjstvu su bile na tri operacije. Prvo su im uklonili treću ruku sa prsiju, zatim su im ispravili zakrivljenu kralježnicu i proširili im prsni koš kako ne bi imale problema s disanjem u budućnosti.

Iako svaka od njih ima različite ukuse i mišljenja, njihovo tijelo radi kao jedno. Djevojke imaju četiri plućna krila, dva srca, jedna rebra, jednu jetru, dva želuca, jedan par reproduktivnih organa, jedan mjehur i tri bubrega.

- Da dijelimo jedno tijelo, ali smo dvije vrlo različite djevojke. Svijet ne treba znati s kim se viđamo, što radimo i što ćemo raditi u budućnosti. Da, bit ćemo majke jednoga dana, ali trenutno ne želimo pričati o tome kako će sve skupa funkcionirati - kazala je prije nekoliko godina Abby.

Djevojke su uspješno završile fakultet, putovale, a radno mjesto su pronašle u školi gdje djeci predaju likovni.