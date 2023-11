Spojili cijeli tjedan zbog jednog neradnog dana: 'HDZ-u pašu prazne klupe. Previše je pauza'

Zbog jednog neradnog dana, blagdana Svih svetih, saborski zastupnici dobili su opet mini godišnji odmor. Sabor, odnosno vladajući koji odlučuju, spojili su cijeli tjedan u neradni. U klupe se vraćaju iduću srijedu. Obzirom da plenarne sjednice traju od srijede do petka, zapravo ne rade dva dana, ali kad se uračunaju prethodni i nadolazeći vikend, kao i oba ponedjeljka i utorka tijekom kojih su mogli barem nadoknaditi ove slobodne dane, praznici su to od 10 dana. Ona radna, obična Hrvatska bez privilegija o tome može samo sanjati.

No, gledajući prazne klupe i koliko ih je na radnom mjestu svih 12 dana koliko mjesečno zasjeda Sabor, većina je na raspustu i ovako i onako. Nevjerojatno i bizarno, ali nedolazak na posao samo je jedna od povlastica ulaska u Sabor. Ne radiš, a plaća od prosječno 2000 eura svejedno sjeda na račun. Uz plaću, podsjetimo, svi dobivaju mjesečno i zastupnički paušal od 200 eura, a tu je još i naknada za odvojeni život za one koji žive izvan Zagreba.

S ljetnog, dvomjesečnog odmora, koje im omogućuje Ustav, vratili su se 19. rujna i odradili, računajući samo dane plenarnih sjednica, 22 radna dana. Sad je red za malo odmora.

- Previše je praznika, plaće su, također, iznad prosjeka. Zato mi u RF-u ne primamo punu saborsku plaću, a na ritam zasjedanja za sada ne možemo utjecati - kaže nam zastupnica Radničke fronte Katarina Peović pa objašnjava kako to ne prima punu plaću, a koja iznosi 2113 eura. Naime, Peović je i izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu u Rijeci, plaću prima od Sabora, ali sve ono što premašuje iznos koji bi dobivala na Fakultetu donira stranci.

- Od početka mandata sve iznad doniram za politički rad, za naše radničko savjetovalište, pomoć radnicima... - pojašnjava i otkriva kako provodi slobodne dane bez zasjedanja. - Ja sam i u utorak bila u Saboru na Predsjedništvu. No, za svake praznike, osim što se malo odmaram, pišem znanstvene radove. Tako ću na Interliberu predstaviti i svoju četvrtu knjigu "Spontana ideologija svakodnevnih pojmova" - kaže.

Mostov Nikola Grmoja podsjeća na velik broj zakonskih prijedloga koji još čekaju da ih predsjednik Sabora Gordan Jandroković stavi na raspravu. - Nemam nikakav problem da krenemo s radom već u ponedjeljak jer ima dosta neraspravljenih zakonskih prijedloga oporbe, upravo najviše naših. Ja sam sutra i u petak na terenu u Slavoniji zbog svinjske kuge, tako da to što Sabor ne zasjeda ne znači da odmaram - poručuje.

Nikakav opravdani razlog spajanja ovoliko dana radi jednog jedinog neradnog, kaže nam, ne vidi SDP-ova Mirela Ahmetović. - A budući da sam načelnica Općine Omišalj, sve dane u koje Sabor ne zasjeda provest ću aktivno u Općini - ističe.

Zastupnica Centra Marijana Puljak naglašava kako svoj posao radi marljivo i kada Sabor zasjeda i u one dane kada ne.

- Posao saborske zastupnice nije vezan samo uz sabornicu ili saborsku zgradu. Zato ću i ovu pauzu iskoristiti kao i inače kada nema zasjedanja za rad na terenu, posjetu građanima koji me zovu ukazujući na probleme te na sastancima sa stručnjacima koji nam pomažu u ocjenjivanju zakonskih prijedloga i pripremi programskih politika. Svoj posao radim savjesno i marljivo, dužnosnica sam 24 sata, a ima nekih koji su na pauzi cijelo vrijeme i eventualno se pojave samo na glasanju. Vjerujem da građani znaju prepoznati tko radi, a tko se odmara cijelo vrijeme - poručuje.

A da je nova pauza najmanji problem u radu Sabora, ukazuje i njena donedavna stranačka kolegica, zastupnica Stranke s imenom i prezimenom Dalija Orešković.

- Glavni problem u načinu rada Sabora nije u nepotrebnim pauzama, niti se taj problem može riješiti dodavanjem jednog ili dva radna dana, već to što su za vrijeme samovlasti Plenkovića rasprave pretvorene u ruglo demokracije. Za nas koji se u oporbi borimo za nešto bolje, manja je šteta od jednog praznog tjedna u radu Sabora od štete koju nam rade prazne klupe za vrijeme rasprava jer u očima građana postajemo svi isti. Nitko nije toliko sretan kao HDZ kada su saborske klupe prazne jer iz praznih kupa ne dolaze riječi kritike i osude njihovih poteza. Prazne saborske klupe ne mogu ugroziti njihovu vlast. Paše im da nas u sabornici nema, bilo radi ovakve pauze ili radi komocije oporbenih zastupnika koji se protiv HDZ-a bore tupim oštricama - dodaje Orešković, kojoj ovi slobodni dani i neće biti za odmor.

- Groblje sam obišla za vikend, od srijede do petka sam u Crnoj Gori na međunarodnoj konferenciji o jačanju integriteta parlamenta i povjerenja u njegov rad, a u subotu u Čakovcu na tribini o umjetnoj inteligenciji kolege Deana Drabića, vijećnika u Međimurskoj županiji. U nedjelju ću se posvetiti djeci i roditeljima - kaže nam.

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček smatra da Sabor i po Ustavu ima previše stanki. - Kud Sabor ima zimsku i ljetnu stanku, što je previše, tud još imamo i ove mini pauze i to ne šalje dobru sliku građanima. I ono malo što se radi, 90 posto sabornice je prazno, uvijek je nas 10 istih, tri godine su prošle, a, vjerujte mi, ja nisam upoznao još sve zastupnike. Dok ne dođe do zakonske promjene da možeš biti samo zastupnik, bez spojivih dužnosti gradonačelnika i načelnika, ali i drastičnih kazni za nedolazak, neće biti pomaka - naglašava zastupnik, koji je stava da je trebalo onda nadoknaditi ove slobodne dane, ali će ih, kao i inače ponedjeljke i utorke, iskoristiti za pripremu za nadolazeće točke dnevnog reda.

Kad se idućeg tjedna vrate u klupe, zastupnici će do novog službenog odmora morati pričekati malo više od mjesec dana. Plenarno će zasjedati svaki tjedan od srijede do petka do 15. prosinca, a onda slijede jednomjesečni, Ustavom propisani, zimski praznici.