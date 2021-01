USKOK je danas podigao optužnicu protiv 14 osoba koje su krađom gazolina, plinskog kondenzata, oštetile INA-u za gotovo milijun i pol kuna.

Pred Županijskim sudom u Zagrebu nakon provedene istrage odlučeno je da se ide u daljnji postupak protiv D. T. (1986.), D. G. (1976.), S. P. (1975.), A. T. (1998.), S. R. (1967.), N. J. (1971.), Z. P. (1952.), D. L. (1983.), M. P. (1985.), R. K. (1972.), S. H. (1973.), D. T. (1973.), I. B. (1975.) i M. B. (1975.). Tereti ih se zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja i krađe u sastavu zločinačkog udruženja.

Ova ekipa djelovala je tako da su se spojili na priključke odakle su izvukli 550.766 litara gazolina pa ga potom punili u plastične kante zapremnine 1000 litara i prodajom zaradili najmanje 1.327.750 kuna. Spojili su se na kondenzatovod Kalinovac - Šandrovac koji se nalazi između Bjelovara i Đurđevca. Distribuirali su ukradeni gazolin diljem Hrvatske, znajući da je njegova slobodna prodaja zabranjena:



- U cilju realizacije dogovorenog, prvookrivljeni D.T. je u mjestu Sirova Katalena postavio ilegalni priključak na taj kondenzatovod, odakle su on i D.G., S.P. i A.T. po njegovom nalogu i sukladno ranije dogovorenom rasporedu istakali kondenzat u plastične spremnike od 1000 litara. Sukladno uputama prvookrivljenog, jedni su plinski kondenzat prevozili do krajnjih kupaca, dok su drugi bili zaduženi za ilegalni transport, skladištenje i upravljanje vozilima tijekom transporta te kontaktiranje daljnjih kupaca - javlja Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Policija je ovim okrivljenicima oduzela 12 366 litara plinskog kondenzata. Trgovačko društvo “INA Industrija nafte“ d.d. oštetili su za 1.439.116,00 kuna, a Državni proračun Republike Hrvatske za 1.647.504 kune.