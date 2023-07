Spomenik domovini puca Franji pred očima, arhitekt ogorčen: Tri puta sam pisao Gradu i ništa

Da je to rađeno kako treba i, kao što se kod nas veli, 'kak Bog zapoveda', onda se to ne bi desilo. Ako je do potresa, zašto se nije srušio ban Jelačić ili kralj Tomislav? Sramota je reći da je ovo Spomenik Domovini, ovo nije ništa više nego loše izvedena armatura. Žalosno sve skupa, kaže Zlatko (60), umirovljeni hrvatski branitelj o Spomeniku Domovini, koji je tek nekoliko mjeseci nakon gradnje pokazao prve mane.