Sporan spomenik o Rijeci u Budimpešti: Mađari sad tvrde da je natpis krivo preveden

Velika Mađarska na spomeniku obuhvaća dijelove današnje Hrvatske, Srbije, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunjske i Ukrajine, s navedenih 12,5 tisuća gradova, sela i općina

<p>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) reagiralo je na „neprimjereni napis“ u Budimpešti kojim se svojata hrvatski teritorij, a mađarsko veleposlanstvo odgovorilo je da je on netočno preveden i pogrešno protumačen, priopćio je u ponedjeljak MVEP.</p><p>Hrvatsko je ministarstvo priopćilo kako je putem veleposlanstva u Budimpešti reagiralo „prema mađarskim kolegama zbog novootkrivene spomen-ploče s neprimjerenim napisom".</p><p>Mađarski premijer je otvorio spomenik „Mađarske kalvarije“ povodom 100. godišnjice potpisivanja sporazuma u Trianonu kojim je mađarska izgubila dvije trećine teritorija. </p><p>Velika Mađarska na spomeniku obuhvaća dijelove današnje Hrvatske, Srbije, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunjske i Ukrajine, s navedenih 12,5 tisuća gradova, sela i općina koje su do 1920. bile dio mađarskog dijela Austro-Ugarske, iako u velikom dijelu nisu nikad imali mađarsko stanovništvo.</p><p>Mediji su tijekom vikenda izvijestili da se na spomeniku vidi i ploča s natpisom „Rijeka – mađarsko more“.</p><p>Iz mađarskog veleposlanstva u Hrvatskoj stiglo je objašnjenje kako se radi o netočnom prijevodu „koji je uzrokovao pogrešna tumačenja“, priopćilo je hrvatsko ministarstvo. </p><p>Pravi prijevod, tvrdi mađarsko veleposlanstvo, trebao bi glasiti „Rijeka – Na more Mađari“, a riječ je o navodnom citatu iz istoimenog novinskog članka koji je 1846. napisao pjesnik i političar Lajos Kossuth da bi potaknuo izgradnju željezničke pruge i opisao ljepote mora i primorja. </p><p>U priopćenju hrvatskog ministarstva stoji kako su Hrvatska i Mađarska dvije susjedne države koje povezuje višestoljetna zajednička povijest, a da je grad Rijeka „neupitne zemljopisne i državne pripadnosti Republici Hrvatskoj“, što se „ne može dovoditi u pitanje“.</p><p>„Osuđujemo radnje koje unose probleme i nemir u dobrosusjedske odnose umjesto da jačaju suradnju s pogledom u budućnost. Po ovoj temi, mađarski veleposlanik u Zagrebu pozvan je na razgovor u ministarstvo vanjskih i europskih poslova“, zaključuje se u priopćenju. </p><p>Mađarski je premijer Viktor Orban u svibnju, upućujući na Facebooku dobre želje maturantima pred ispit iz povijesti, objavio kartu Velike Mađarske koja uključuje i dijelove Hrvatske.</p>