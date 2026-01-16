Obavijesti

pripremaju i novosti

Sportska televizija i CMC najavili ponude za nove dvadesetgodišnje koncesije

Piše HINA,
Sportska televizija i CMC (Croatian Music Channel) do 10. veljače namjeravaju predati ponude za nove dvadesetgodišnje koncesije za specijalizirane televizijske programe koje dodjeljuje Agencija za elektroničke medije (AEM) kao hrvatski medijski regulator

''Sportska televizija pripremila je svu potrebnu dokumentaciju kako bi ušla u proces produženja koncesije. Uvjereni smo da će se to i dogoditi'', potvrdili su Hini iz Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), vlasnika i nakladnika Sportske televizije (SPTV).

Nakon očekivanog produženja koncesije, najavljuju i novu programsku shemu i to, kako ističu, u skladu s nastojanjima Hrvatskog olimpijskog odbora u promociji domaćeg, hrvatskog sporta. 

I s CMC-a su potvrdili kako planiraju dati ponudu za novu koncesiju te da pripremaju novosti u svojoj programskoj shemi i proizvodnju novih sadržaja i formata u popularizaciji domaće glazbe i hrvatskih izvođača.

Sportska televizija i CMC su, uz Novu TV i RTL, komercijalne televizije koje imaju koncesiju za emitiranje programa na nacionalnoj razini. Koncesije za specijalizirane glazbene i sportske programe CMC-u i Sportskoj televiziji bili su dodijeljene 2010. na rok od petnaest godina, a AEM je prošlog tjedna objavio obavijest o namjeri davanja novih koncesija. 

Kriteriji za dodjelu novih koncesija su, između ostalih, programski uvjeti i količina vlastite proizvodnje, kvaliteta i raznovrsnost ponuđenog programa te kadrovska ekipiranost, stabilno financiranje i financijska jamstva nakladnika televizijskog programa.

Rok za podnošenje ponuda za nove televizijske koncesije je 10. veljače, a odluku o davanju koncesija sedmeročlano Vijeće za elektroničke medije donijet će u roku od 60 dana od isteka tog roka.

