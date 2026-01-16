Sportska televizija i CMC najavili ponude za nove dvadesetgodišnje koncesije

''Sportska televizija pripremila je svu potrebnu dokumentaciju kako bi ušla u proces produženja koncesije. Uvjereni smo da će se to i dogoditi'', potvrdili su Hini iz Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), vlasnika i nakladnika Sportske televizije (SPTV).

Nakon očekivanog produženja koncesije, najavljuju i novu programsku shemu i to, kako ističu, u skladu s nastojanjima Hrvatskog olimpijskog odbora u promociji domaćeg, hrvatskog sporta.

I s CMC-a su potvrdili kako planiraju dati ponudu za novu koncesiju te da pripremaju novosti u svojoj programskoj shemi i proizvodnju novih sadržaja i formata u popularizaciji domaće glazbe i hrvatskih izvođača.

Sportska televizija i CMC su, uz Novu TV i RTL, komercijalne televizije koje imaju koncesiju za emitiranje programa na nacionalnoj razini. Koncesije za specijalizirane glazbene i sportske programe CMC-u i Sportskoj televiziji bili su dodijeljene 2010. na rok od petnaest godina, a AEM je prošlog tjedna objavio obavijest o namjeri davanja novih koncesija.

Kriteriji za dodjelu novih koncesija su, između ostalih, programski uvjeti i količina vlastite proizvodnje, kvaliteta i raznovrsnost ponuđenog programa te kadrovska ekipiranost, stabilno financiranje i financijska jamstva nakladnika televizijskog programa.

Rok za podnošenje ponuda za nove televizijske koncesije je 10. veljače, a odluku o davanju koncesija sedmeročlano Vijeće za elektroničke medije donijet će u roku od 60 dana od isteka tog roka.