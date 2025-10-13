Sprema se 81. Viška regata: Na Vis stiže više od 1000 jedriličara

Najpoznatija hrvatska offshore regata održat će se od 17. do 19. listopada na ruti Split – Vis – Split. Očekuje se više od 170 jedrilica i bogat trodnevni program u gradu Visu, koji će još jednom postati središte jadranskog jedriličarskog spektakla.

Nakon pet uzastopnih vikenda jedrenja, Splitski festival jedrenja 2025. ulazi u svoje veliko finale – 81. Višku regatu, koja će se održati od 17. do 19. listopada i još jednom spojiti sportski duh, more i dalmatinsku tradiciju. Jedri se u područjima Splitskog, Bračkog, Hvarskog i Viškog kanala te u luci Vis, na tradicionalnoj ruti Split – Vis – Split. Najpoznatija hrvatska offshore regata i jedan od najvažnijih sportskih događaja jeseni ponovno će okupiti stotine zaljubljenika u more, jedrenje i Dalmaciju.

Organizator regate je Jedriličarski klub Labud iz Splita, uz potporu Grada Visa, Turističke zajednice grada Visa, Gradine Vis i JK Vis, Grada Splita i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Viška regata i ove godine potvrđuje svoj status simbola tradicije, sportskog duha i otočke gostoljubivosti, a svojom dugovječnošću i vrhunskom organizacijom, Viška regata ostaje referentna točka hrvatskog jedrenja i ponosna poveznica između sporta, mora i kulture Mediterana.

Foto: promo

Ovogodišnje izdanje donosi novost - uvođenje KWINDOO aplikacije za praćenje jedrilica u stvarnom vremenu, čime se regata dodatno približava publici. Viška regata ostaje spoj sportskog nadmetanja i druženja, a Vis će i ove godine živjeti u znaku jedara uz bogat kulturni, gastronomski i zabavni program.

Start regate iz Splita predviđen je u petak, 17. listopada u jutarnjim satima, dok će se u subotu jedriti unutar viške vale. Povratna regata prema Splitu kreće u nedjelju ujutro, a dodjela nagrada bit će istog dana navečer ispred Jedriličarskog kluba Labud.

Po dolasku jedrilica na Vis u petak, sudionike će dočekati tradicionalni fažol na Trgu Klapavica, uz druženje i glazbu, a večer će donijeti nastup grupe Pink Panther. Subota popodne rezervirana je za bogat kulturno-zabavni sadržaj – održat će se sajam viških autohtonih proizvoda u organizaciji Udruženja obrtnika otoka Visa, uz ponudu domaćih vina, alkoholnih pića i suvenira. Posjetitelji će moći sudjelovati u besplatnoj vođenoj turi gradom Visom te storytelling šetnji uz lampione u Kutu, koja donosi legende i priče viškog arhipelaga. U subotnje jutro će se jedriti i tradicionalna regata u viškoj luci a dan će završiti dodjelom nagrada pobjednicima i večernjim programom uz DJ-a i ples.

Foto: promo

Prošlogodišnje, jubilarno 80. izdanje Viške regate okupilo je više od 170 posada i više od tisuću jedriličara, čime je ponovno potvrđen status ovog događaja kao najvećeg jedriličarskog spektakla na hrvatskoj obali. Ove se godine očekuje još veći broj sudionika, među kojima su posade iz Italije, Slovenije, Crne Gore i Austrije, čime Viška regata potvrđuje svoj međunarodni karakter i status najveće te najprestižnije jedriličarske regate na istočnoj strani Jadrana. 81. Viška regata želi nadmašiti prošlogodišnji uspjeh uključivanjem novih tehnologija i očuvanjem prepoznatljive atmosfere koja je čini posebnim završetkom Splitskog festivala jedrenja i jedriličarske sezone na Jadranu.

Viški arhipelag, ponosni nositelj prestižne oznake UNESCO Global geoparka, predstavlja jedinstvenu mediteransku prirodnu i kulturnu baštinu. Viška regata ne slavi samo vještinu i strast jedriličara, već i čuva autentičnost ovog posebnog grada i otoka koji nas dočekuju već 81 godinu. Osim vrhunskog jedriličarskog spektakla, Vis nudi bogatu kulturnu baštinu i netaknutu prirodu koju posjetitelji mogu istražiti pješice, biciklom ili kroz gastro doživljaje. Pozivaju se svi ljubitelji sporta, prirode i dobre hrane da isplaniraju svoj vikend na Visu – savršen izbor za bijeg iz svakodnevice i povratak u sklad prirode, kulture i sportskog duha.

Foto: promo

Regatni ured otvoren je za registraciju i preuzimanje startnog broja u vremenu od 09 do 18 sati, a Jedriličarski klub Labud odlučio je kako će sve prijavljene posade ove godine dobiti poklon paket spize i pića, kao znak zahvalnosti za podršku i sudjelovanje u Viškoj regati.

Viška regata i ove godine potvrđuje svoj status događaja koji povezuje sport, more, tradiciju i prijateljstvo te ostaje simbol jadranskog jedriličarskog duha i ponos Splita, Visa i cijele Dalmacije.