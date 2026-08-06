Sprema se nova invazija migranata? Pojavile se nove poruke: 'Idete li tamo 15.8.?'

Migranti koriste društvene mreže kako bi isplanirali novi masovni prelazak granice prema Ceuti, piše Telegraph.

Prema analizi neprofitne organizacije za provjeru činjenica Maldita.es, najmanje četiri WhatsApp grupe, deset Facebook grupa i više od 50 Instagram računa korišteni su za raspravu o planovima prelaska iz Maroka u španjolsku enklavu 15. kolovoza.

Foto: Violeta Santos Moura

Prošlog je tjedna u Ceuti zabilježen masovan priljev migranata, kada je najmanje 70.000 ljudi preplivalo ili silom prošlo preko granice, što je izazvalo diplomatski spor oko načina na koji je Španjolska upravljala migrantskom krizom.

Tijekom tog prelaska poginulo je najmanje 77 ljudi, a migranti su se utopili pokušavajući preplivati oko granične prepreke u Sredozemnom moru.

Jedna od poruka, koja sadrži španjolsku zastavu, glasi: „Toga će dana sve biti slobodno i stići ćemo tamo.” Migrante se poziva da se okupe u Castillejosu, koji Marokanci nazivaju Fnideq, u blizini granice s Ceutom.

Foto: Violeta Santos Moura

Poruke sadrže detaljne karte, upute i savjete o tome što odjenuti te iz kojih mjesta u Maroku krenuti. Većina poruka napisana je na arapskom jeziku, dok je manji broj na francuskom, što upućuje na to da bi mogle biti namijenjene migrantima iz subsaharske Afrike.

Novine El País analizirale su pet Facebook grupa s ukupno više od 400.000 članova te utvrdile da su u nekim objavama izražene sumnje u navodni plan.

U jednoj poruci stoji: „Braćo, događa li se išta 18.? Ili 30.? Ili tek 2030.?” U drugoj piše: „Idete li 15.? Nećete naći prijevoz. Ja sam odmah pokraj graničnog prijelaza.” Iz drugih objava proizlazi da neki vjeruju kako bi se prelazak mogao odnositi na Melillu, drugu španjolsku enklavu u sjevernoj Africi.

Foto: Violeta Santos Moura

U jednoj poruci piše: „Ljudi, za sve koji prolaze kroz Beni Ensar – ulaznu točku za Melillu – objasnite nam plan: kako se tamo prelazi? Pokušao sam ući, ali me španjolska Civilna garda vratila.”

Upitan o mogućnosti novog masovnog prelaska u španjolsku enklavu sljedećeg tjedna, španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska rekao je novinarima na konferenciji za medije u utorak: „Angažirat ćemo sve potrebne resurse kako bismo odgovorili na svaku situaciju.”

Maroko krivi Španjolsku

Maroko je za porast broja prelazaka okrivio odluku jednog španjolskog suda koju smatra naklonjenom migrantima. Marokanski dužnosnik izjavio je u utorak da je njegova zemlja upozorila Španjolsku kako će ta uredba postati „problem” jer je onemogućila trenutačnu deportaciju osoba koje u zemlju stižu morskim putem.

Madrid je gotovo odmah odbacio tu tvrdnju, poručivši da su za porast broja prelazaka odgovorne „kriminalne krijumčarske mreže”.