Obavijesti

News

Komentari 0
MAGAREĆA KLUPA PLUS+

Spremačica želi ići na more. Ali ne zbog odmora, već posla, iako ga ima. Sve je krivo u ovoj priči

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Spremačica želi ići na more. Ali ne zbog odmora, već posla, iako ga ima. Sve je krivo u ovoj priči
Split: Gužva u trajektnoj luci Split | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako počne sezona u turizmu, dio spremačica u bolnicama daje otkaze i odlaze raditi na more. Bolnice imaju ozbiljan problem, koji bi se barem djelomično riješio povećanjem plaća spremačicama

Bolnice se sve češće susreću s pravim sezonskim problemom. Kako počne sezona u turizmu, dio spremačica daje otkaze i odlaze raditi na more. Čistiti apartmane, možda raditi u ugostiteljstvu. Vrate se opet ujesen, no u ljetnim mjesecima bolnice imaju ozbiljan problem. Nije to samo specifičnost zdravstva. Dio nastavnika i učitelja koji rade na zamjenama već krajem travnja prestaju se javljati na natječaje u školama. Imaju bolje “gaže” u sezoni te u ta tri mjeseca zarade i za pola godine rada u bolnici ili školi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu
KONTROVERZNI PODUZETNIK ŽUVIĆ

Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu

Davor Žuvić kaže da mu sve podmeću neprijatelji i savjetuje da se ne petljamo. Sudi mu se zbog prevare, otkrili smo da je probao opet muljati, a Makarska je s njim raskinula ugovor zbog povrede ugovora
Horor u Sloveniji: Ženi prerezao vrat pred djetetom i pobjegao. Tragaju za državljaninom BiH
UBOJICA U BIJEGU

Horor u Sloveniji: Ženi prerezao vrat pred djetetom i pobjegao. Tragaju za državljaninom BiH

Policija upozorava da je riječ o opasnoj i nepredvidivoj osobi te poziva građane da mu se ne približavaju
VIDEO UŽAS Ženu udario grom na Krku: 'Nosila je suncobran. U bolnicu je prevezao helikopter'
NA INTENZIVNOJ NJEZI

VIDEO UŽAS Ženu udario grom na Krku: 'Nosila je suncobran. U bolnicu je prevezao helikopter'

Riječki KBC potvrdio nam je kako je osoba zaprimljena u Objedinjeni hitni bolnički prijam. Na intenzivnoj je njezi nakon udara groma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026