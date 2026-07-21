Kako počne sezona u turizmu, dio spremačica u bolnicama daje otkaze i odlaze raditi na more. Bolnice imaju ozbiljan problem, koji bi se barem djelomično riješio povećanjem plaća spremačicama
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Spremačica želi ići na more. Ali ne zbog odmora, već posla, iako ga ima. Sve je krivo u ovoj priči
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Bolnice se sve češće susreću s pravim sezonskim problemom. Kako počne sezona u turizmu, dio spremačica daje otkaze i odlaze raditi na more. Čistiti apartmane, možda raditi u ugostiteljstvu. Vrate se opet ujesen, no u ljetnim mjesecima bolnice imaju ozbiljan problem. Nije to samo specifičnost zdravstva. Dio nastavnika i učitelja koji rade na zamjenama već krajem travnja prestaju se javljati na natječaje u školama. Imaju bolje “gaže” u sezoni te u ta tri mjeseca zarade i za pola godine rada u bolnici ili školi.
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