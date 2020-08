Spremajte kupaće! Stiže oluja, na moru su moguće i pijavice

U ponedjeljak ta promjena neće biti tako izražena pa će većim dijelom zemlje još biti suho, ali od utorka do četvrtka čekaju nas grmljavinske oluje, tuča, olujni jugo, a na obali su moguće i pijavice

<p>Nakon toplinskog vala koji je posljednjih dana dizao živu u termometru, stiže promjena vremena koja neće biti kratkotrajna, kažu meteorolozi<a href="https://www.hrt.hr/640303/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-382020" target="_blank"><strong> Zoran Vakula i Dragoslav Dragojlović za HRT.</strong></a></p><p>U ponedjeljak ta promjena neće biti tako izražena pa će većim dijelom zemlje još biti suho, ali od utorka do četvrtka čekaju nas grmljavinske oluje, tuča, olujni jugo, a na obali su moguće i pijavice. Naravno, uz sve to ide i pad temperature.</p><p>- U noći na utorak i tijekom utorka pljuskovi će se proširiti na cijelu unutrašnjost, a ponegdje može biti i jače izraženog nevremena. Osjetno će osvježiti. U srijedu većinom oblačno s kišom, a bit će i još malo svježije. U četvrtak promjenljivo, još ponegdje s kišom. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. I duž obale će u noći na utorak i u utorak biti pljuskova s grmljavinom, ponegdje i izraženijih, praćeni obilnijom oborinom. U srijedu i četvrtak još mjestimice kiša. U utorak će na sjevernom dijelu zapuhati bura koja će se u srijedu proširiti na cijelu obalu, a u četvrtak će oslabjeti. Posvuda će osvježiti - prognozirao je za <a href="https://www.hrt.hr/640303/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-382020" target="_blank">HRT </a>mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.</p><p>U ponedjeljak je za gotovo cijelu Hrvatsku <a href="https://meteo.hr/naslovnica-upozorenja.php?tab=upozorenja&dan=0" target="_blank">proglašen žuti alarm</a> koji označava potencijalno opasno vrijeme, dok je za Riječku regiju proglašen narančasti alarm koji znači - opasno vrijeme. </p><p><a href="https://meteo.hr/naslovnica-upozorenja.php?tab=upozorenja&dan=1" target="_blank">U utorak je gotovo cijela zemlja u 'narančastom'.</a></p><h2>Hrvatska danas</h2><p>Postupno naoblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u gorju, pri čemu će pljuskovi biti češći i intenzivniji poslijepodne i navečer. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji, no prema večeri poneki je pljusak moguć na sjevernom dijelu. Vjetar većinom slab, u Slavoniji povremeno umjeren jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 °C, u Dalmaciji i malo viša, objavio je <a href="https://meteo.hr/index.php?tab=prognoza" target="_blank">DHMZ</a>.</p><h2>Hrvatska sutra</h2><p>Promjenljivo i nestabilno te svježije. Povremeno pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi te ponegdje praćeni tučom i prolazno pojačanim vjetrom. Vjetar većinom slab, u gorju umjeren južni, a popodne će u ostalim područjima zapuhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prolazno s jakim udarima.</p><p>Na Jadranu će umjereno i jako jugo slabjeti, a krajem dana će na sjeveru jačati bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevna od 22 do 28, na istoku i u Dalmaciji i do 30 °C, piše <a href="https://meteo.hr/index.php?tab=prognoza&it=sutra" target="_blank">DHMZ</a>.</p><p> </p>