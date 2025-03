Spremite se na još dva dana mraza i minusa, a za vikend nam stiže promjena vremena

Sunčano, vedro, ali i hladno. To je ukratko vremenska prognoza koja nas čeka u četvrtak. DHMZ je najavio ujutro kratkotrajnu maglu, a u unutrašnjosti i jak mraz. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -5 do -1, na Jadranu od 2 do 6 °C, a najviša dnevna većinom između 12 i 16 °C.

- I u četvrtak u istočnoj Hrvatskoj pretežno vedro, gotovo bez oblaka, te danju toplije nego u srijedu s najvišom temperaturom od 14 do 16 °C. No ujutro, ponovno može biti mraza jer će vrijednosti temperature biti između -5 i -1 °C. U drugom dijelu dana ponegdje će puhati umjeren jugoistočnjak - najavio je za četvrtak meteorolog Krunoslav Mikec za HRT.

U dijelu središnje Hrvatske poslijepodne pak jugozapadnjak, uz koji će najviša dnevna temperatura zraka sunčanog četvrtka biti od 15 do 18 °C. Ujutro također od -5 do -1 °C, mjestimice uz mraz.

Foto: DHMZ

- Mraza će biti i u Gorskoj Hrvatskoj, moguće i u Istri, samo rijetko i blizu mora sjevernog Jadrana. Dan će obilovati sunčanim satima, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Popodne će mjestimice zapuhati umjeren jugozapadnjak, pri čemu će najviša temperatura zraka biti između 12 i 15 - dodao je.

Na srednjem Jadranu i u Dalmaciji očekuje se mraz, ali prevladavat će sunčano vrijeme, a od sredine dana umjeren i jugozapadni vjetar.

- Mirno i malo valovito more u petak i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će također popodne puhati jugozapadnjak, mjestimice zapadnjak, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Uz vedrinu će najniža jutarnja temperatura zraka biti od 2 do 7 °C, a poslijepodne najviša oko 15 °C - objasnio je meteorolog.

Što nas čeka za vikend

Za vikend nas čeka porast naoblake.

- U petak u većini kopnenog područja postupan porast naoblake pa će od subote biti umjereno do pretežno oblačno. Pritom u dane vikenda povremeno kiša, posebice u nedjelju. Uz jugozapadni vjetar, na istoku jugoistočni, bit će toplije nego u četvrtak, samo još u petak uz mogućnost mjestimičnog jutarnjeg mraza - kazao je.

- Više će oblaka u petak biti i na sjevernom Jadranu, a prema jugu još uglavnom sunčano. Na sjevernom dijelu zapuhat će jugo, koje će se u subotu proširiti na cijeli Jadran i jačati na jako i olujno. Pritom će biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, s povremenom kišom te uz temperaturu zraka malo višu nego u četvrtak - zaključio je.