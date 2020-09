Spremne tužbe protiv austrijske vlade: Nisu zaustavili širenje korone iz skijališta u Tirolu

<p>Austrijska udruga za zaštitu potrošača (VSV) jučer je predala četiri civilne tužbe protiv vlade koja nije spriječila širenje korona virusa iz austrijskih skijališta. Uslijedit će još najmanje tisuću tužbi. Među njima su 32 teška slučaja koja su ishodila smrtnošću gostiju. Jedan smrtni slučaj je iz Austrije, 22 iz Njemačke, a devet iz ostalih zemalja.</p><p>VSV je sredinom ožujka zaključio da će zastupati ljude iz cijelog svijeta koji su koronu donijeli u svoju zemlju sa zimovanja iz Austrije.</p><p>- Tirolske vlasti su pod utjecajem turističke industrije ispred gostiju stavile ekonomsku računicu. Zbog toga se zarazilo pola ljudi u Europi - istaknuo je za 24sata<strong> Peter Kolba</strong>, predsjednik VSV-a.</p><p>U Tirolu je u ožujku boravilo šest tisuća turista iz 45 zemalja koji su po povratku u vlastitu zemlju bili pozitivni na korona test. </p><p>Naime, državu i lokalnu vlast se tereti kako je zbog financijskih interesa pokušala zataškati izbijanje pandemije na skijalištima te je tvrdila da nema slučajeva zaraze.</p><p>- 7. veljače, već nakon što su zabilježeni prvi slučajevi, tvrdili su gostima da nema slučajeva korone te da će sezona trajati sve do svibnja - rekao je na današnjoj konferenciji za novinare <strong>Sebastian Reinfeldt</strong>.</p><h2 lang="hr-HR">Konobar nije bio nulti pacijent već četvrti u klasteru</h2><p>Lokalne vlasti su zataškale i ignorirale informaciju Ministarstva zdravstva na Islandu koja je poslana 3. ožujka u hotel, a 4. ožujka dostavljena u Ministarstvo zdravstva. Riječ je o grupi od 12 gostiju koji su iz Ischgla stigli zaraženi Covidom-19. Lokalne vlasti su bile upozorene o prisutnosti virusa 25. veljače.</p><p>Konobar iz Kitzlocha koji je testiran tjedan dana nakon toga nije bio nulti pacijent već zapravo četvrti u klasteru.</p><p>- Očito je kako je turistička industrija napravila pritisak na politiku da ne prestanu s radom jer ipak zarada od turizma u Tirolu iznosi preko 8 milijardi eura godišnje - istaknuo je Reinfeldt.</p><h2 lang="hr-HR">Kompenzacija za pretrpljeni strah od smrti</h2><p>Prema riječima odvjetnika <strong>Alexandera Klausera</strong> visina naknade će biti stupnjevana u tri nivoa. To naravno ovisi o tome kako su se ljudi osjećali na dnevnoj bazi - naknada se povećava kada su se osjećali jako loše. Recimo 100 do 150 eura u danima kada su se osjećali bolje te 300 do 350 eura tijekom dana kada im je zdravstveno stanje bilo jako loše. Tu je naravno i psihološko stanje gostiju nakon povratka jer su se mnogi od njih proveli dane u strahu od smrti.</p><p>- Jučer su na sud predana četiri slučaja. Tri sa teškim posljedicama višemjesečne intenzivne njege u Njemačkoj i jedan smrtni slučaj iz Austrije. Austrija se za to treba ispričati, u najmanju ruku trebala bi dati novčanu kompenzaciju za pretrpljenu bol. To uključuje novac za transport i medicinske troškove. Tužitelji traže odštetu od 100.000 eura - rekao je Klauser naglašavajući da je u Austriji jako skupo voditi civilni proces. Ukoliko se proces izgubi civilna osoba sama snosi troškove odvjetnika zbog čega za ove slučajeve traže ulagače te osiguranje.</p><h2 lang="hr-HR">Kurz nije mogao utjecati na management za odlazak </h2><p>Na današnjoj konferenciji za medije posebno su bili istaknuti propusti u organizaciji nakon što je proglašena karantena. 13. ožujka u 14:15 sati kancelar <strong>Kurz </strong>je proglasio karantenu koja je nastupila od tog istog trenutka. Međutim na provedbu protokola on nije mogao imati utjecaja.</p><p>Management za odlazak turista je uzeo podatke od samo trećine gostiju unatoč tome što je tog tjedna više od 58 posto testiranih osoba u Ischglu bilo pozitivno na koronu. Većina gostiju je provela dva dana u Linzu čekajući na let te nastavila koronu širiti po tom gradu.</p><p>- Lokalni organi su rekli da si ne mogu priuštiti zadržati turiste, da ne mogu financirati dva tjedna karantene i da svi moraju van. Što bi se dogodilo da su bili zadržani dva tjedna u karanteni uz puni program? - zapitao se Klauser pokušavajući naći odgovor da li bi se na taj način zaustavilo širenje Covida-19 po Europi. </p>