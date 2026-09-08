Nakon prvotne mlake reakcije Europske komisije, Von der Leyen je objavila da je šokirana pogrebom krvnika. ‘Europa je zakazala’
NIŽU SE REAKCIJE PLUS+
Sramite se, Srbijo i EU!
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Nižu se reakcije na sprovod osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je u Srbiji ispraćen kao heroj, ali i na poruke iz Europske komisije da pokop nije bio državni. Blagu reakciju Komisije na ispraćaj balkanskoga krvnika uz visoke počasti kritizirao je i premijer Andrej Plenković, koji je rekao da je na događaje u Beogradu trebao reagirati sam vrh EU a ne glasnogovornica.
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