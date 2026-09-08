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NIŽU SE REAKCIJE PLUS+

Sramite se, Srbijo i EU!

Piše Snježana Krnetić,
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Sramite se, Srbijo i EU!
Foto: T.K./ATAImages/REUTERS/Zorana Jevtic
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Nakon prvotne mlake reakcije Europske komisije, Von der Leyen je objavila da je šokirana pogrebom krvnika. ‘Europa je zakazala’

Nižu se reakcije na sprovod osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je u Srbiji ispraćen kao heroj, ali i na poruke iz Europske komisije da pokop nije bio državni. Blagu reakciju Komisije na ispraćaj balkanskoga krvnika uz visoke počasti kritizirao je i premijer Andrej Plenković, koji je rekao da je na događaje u Beogradu trebao reagirati sam vrh EU a ne glasnogovornica.

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