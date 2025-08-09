Voćar Matija Kovačić (24) iz mjesta Bokšić odlučio je vlastitu nesreću iskoristiti kako bi usrećio druge. Iz voćnjaka u kojem uzgaja kruške, netko mu je ukrao između pet do šest tona, a procjenjuje da je šteta između pet i šest tisuća eura jer je riječ o kruškama prve ekstra klase koje su bile namijenjene za prodaju jednom hrvatskom trgovačkom lancu.

Pokretanje videa... 00:57 Sramota! Matiji su bezobrazni lopovi ukrali šest tona krušaka: 'Ostalo sam podijelio ljudima' | Video: 24sata/Privatni album

- Prošlog petka otišao sam u voćnjak provjeriti tvrdoću kruške, jer se ne smije brati prezrela ni pretvrda voćka. Kad sam provjerio stanje obavijestio sam svoje berače da beremo u ponedjeljak ujutro. Kad smo stigli i počeli raditi vidjeti smo da nam je jako velika količina robe otuđena. Naime, više od 90 posto kruške prve ekstra klase je nestalo. Berači su pobrali ostatak, ali i oko tri tone kruške koje nisu ekstra klase lopovi nisu dirali - kazao je Matija.

Slučaj je prijavio policiji, a ostatak uroda spremio je u hladnjaču koju je iznajmljivao. Planirao ga je prodati za rakiju ili za što već ljudima odgovara, ali kako se većina njih cjenkala i željeli urod za sebe dobiti praktički u bescjenje, Marija je presjekao, čemu je doprinijela informacija da je iznajmljena hladnjača u kojoj su voće držali, prodana prije krušaka. Umjesto da krene u borbu s vremenom i tržištem, odlučio preostale kruške podijeliti Vinkovčanima kako bi barem nekoga usrećio.

- Preostali dio uroda nije ekstra klase, nije perfektna po svim standardima, ima točkice po sebi, ali je odlična konzumna kruška. Odlučio sam da neću robu dati u bescjenje niti je baciti nego pokloniti i neka ljudi uživaju bilo da od njih naprave kompot ili ih jednostavno pojedu - navodi mladi voćar.

Ljudima je, kaže, podijelio dvije i pol tone.

- Za preostali dio javili su mi se ljudi da će kupiti. Čovjek je uzeo 600 kilograma, molio me da mu ih samo dovezem, da će platiti kruške i prijevoz zato što sam preostali urod podijelio - kazao je Matija.

Obitelj Kovačić vjeruje da se dobro dobrim vraća i da se sve događa s razlogom. Iako u svom voćnjaku provode puno vremena održavajući ga, odlučili su na situaciju koja ih je zadesila gledati kao na priliku da nekoga razvesele. OPG Kovačić Matija osnovan je 2015. godine sa sjedištem u Bokšiću. Bavi se voćarskom i ratarskom proizvodnjom. Isključivo vlastitim trudom i znanjem došao je do uspješne proizvodnje šest sorti krušaka na površini od pet hektara, a početkom 2022. godine širi proizvodnju na ratarske kultura na 15 hektara, a 2023. godine odlučuje i se na 2,4 hektara uzgoj tri sorte breskve. 