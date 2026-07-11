SRAMOTA U LOVRANU Ustaškim znakovljem išarali su auto BG registracija: 'Rugali su mu se'

Natpisima "Za dom spremni", "Srbe na vrbe" i ustaškim 'u' preko cijele haube, nepoznati su huligani uništili automobil iz Beograda. Govoru mržnje na ulicama Lovrana svjedočio je čitatelj 24sata u subotu oko 11 sati.

Foto: Čitatelj 24sata

Bio je u prolazu kroz Lovran i stao na pumpi natočiti gorivo. Tada je vidio srebrni Volkswagen koji je bio išaran sramotnim znakovljem. Rekao nam je kako su vozača ismijavali i rugali mu se.

- Auto je vozio stariji gospodin, točio je gorivo. Vjerojatno su ga nedavno išarali, a što će, morao je natočiti gorivo i još nije stigao sanirati štetu. Svi koji su se našli na pumpi su se smijali i rugali su mu se, snimali su njega i auto - rekao nam je čitatelj.