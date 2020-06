Sramota u Slavonskom Brodu: Zapalili su dječje igralište

Potpuno je uništeno dječje igralište, ostalo je samo zgarište. Sprave su u cijelosti izgorjele i nisu više za korištenje. Slika je još tužnija jer se radi o igralištu koje je prilagođeno djeci s invaliditetom

<p>Vandali su u noći četvrtka na petak oko dva sata ujutro devastirali dječje igralište u krugu Tvrđave Brod i to samo pedesetak metara od ulaza u zgradu gradskog poglavarstva. Pojedinac ili više njih zapalili su jedno od najljepših igrališta u Brodu na Savi. <br/> – Što reći, nego da je ovo sramotno. To je najljepše i najsigurnije dječje igralište u našem gradu, odmaknuto od prometnica. Od vandala je teško sačuvati našu zajedničku imovinu. Po meni policija će se morati više angažirati, jer ovo se dogodilo oko dva sata ujutro. Nakon vikenda bilježimo vađenje prometnih znakova, nije malo onih koji automobilima i motociklima ulijeću u kružne tokove, devastira se sve što se može, kao da to nije naše – rekao je Mirko Duspara, gradonačelnik Slavonskog Broda.</p><p>Potpuno je uništeno dječje igralište, ostalo je samo zgarište. Sprave su u cijelosti izgorjele i nisu više za korištenje. Slika je još tužnija jer se radi o igralištu koje je prilagođeno djeci s invaliditetom. Biti će pregledane sve kamere koje postoje na ulazu u Tvrđavu, no, na Tvrđave može se ući na više mjesta. Za očekivati je da će policija pronaći vandala koji je zapalio dječje igralište i eventualno one koji su bili s njim i primjereno ih kazniti.</p>