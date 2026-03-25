Sramota u Sopnici. Maskirani tip išarao Gospin kip i ispisao nacističke simbole: 'Gnjusno!'

Dvorište župe Blažene Djevice Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici na istoku Zagreba noćas je bilo meta nepoznatog napadača koji je oskrnavio Gospin kip i ispisao fašističke simbole na župnim automobilima na parkiralištu.

Foto: Čitatelj 24sata

Vandal je crnim sprejem išarao zavjetni kip akademskog kipara Ante Jurkića na trgu ispred župne crkve, postavljen 2019., i ispisao kukasti križ i ustaško "u" na jednom župnom automobilu, dok je ostavio trag sprejem i na drugom.

U župi koja broji oko 4000 vjernika djeluju bosanski franjevci od 1991. Gvardijan Franjevačkog samostana svetog Ilije i sopnički župnik fra Marinko Baotić potvrdio nam kako su incident prijavili policiji. Na snimkama videonadzora koje nam je ustupio čitatelj vidi se maskirani muškarac kako iza 2.30 sati ujutro hoda ispred ulaza u samostan od smjera kipa prema automobilima s predmetom u ruci i potom ih šara.

- Žalosti nas ovaj čin vandalizma i skvrnavljenja kipa Blažene Djevice Marije ispred crkve u noći kada je nastupila svetkovina Blagovijesti. Očita je zla namjera i svetogrdni karakter ovog čina u kojem se vrijeđaju svetinje i vjerski osjećaji. Nadamo se da će i počinitelj ovog gnjusnog čina naći svoj put do Boga jer je ljepota života u konstruktivnim činima, a ne u destrukciji i vrijeđanju - rekao nam je fra Marinko Baotić.