VANDALIZAM U SESVETAMA

Sramota u Sopnici. Maskirani tip išarao Gospin kip i ispisao nacističke simbole: 'Gnjusno!'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
7
Foto: Čitatelj 24sata

Nepoznati počinitelj je oko 2.30 ujutro vandalizirao po župnom dvorištu u Sesvetama i napravio materijalnu štetu. Župa je sve prijavila policiji

Dvorište župe Blažene Djevice Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici na istoku Zagreba noćas je bilo meta nepoznatog napadača koji je oskrnavio Gospin kip i ispisao fašističke simbole na župnim automobilima na parkiralištu.

Vandal je crnim sprejem išarao zavjetni kip akademskog kipara Ante Jurkića na trgu ispred župne crkve, postavljen 2019., i ispisao kukasti križ i ustaško "u" na jednom župnom automobilu, dok je ostavio trag sprejem i na drugom.

U župi koja broji oko 4000 vjernika djeluju bosanski franjevci od 1991. Gvardijan Franjevačkog samostana svetog Ilije i sopnički župnik fra Marinko Baotić potvrdio nam kako su incident prijavili policiji. Na snimkama videonadzora koje nam je ustupio čitatelj vidi se maskirani muškarac kako iza 2.30 sati ujutro hoda ispred ulaza u samostan od smjera kipa prema automobilima s predmetom u ruci i potom ih šara.

- Žalosti nas ovaj čin vandalizma i skvrnavljenja kipa Blažene Djevice Marije ispred crkve u noći kada je nastupila svetkovina Blagovijesti. Očita je zla namjera i svetogrdni karakter ovog čina u kojem se vrijeđaju svetinje i vjerski osjećaji. Nadamo se da će i počinitelj ovog gnjusnog čina naći svoj put do Boga jer je ljepota života u konstruktivnim činima, a ne u destrukciji i vrijeđanju - rekao nam je fra Marinko Baotić.

Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima
POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ

Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima

Muškarac sjedi vezanih očiju i ruku dok mu muškarac, dalmatinskog naglaska, brenerom pali tetovažu. Sve je osveta zbog razmjena poruka s navijačem beogradskog Partizana? Muškarca pretukli i članovi BBB-a
Šire istragu protiv Šinceka: I u Senj dovezli 2,6 tona opasnog otpada! Donosimo detalje...
PRLJAVA RABOTA

Šire istragu protiv Šinceka: I u Senj dovezli 2,6 tona opasnog otpada! Donosimo detalje...

Uskok tvrdi da je sve trajalo dvije godine duže nego što se vjerovalo. Uhićeno je još troje novoosumnjičenih. Šinceki su trebali napraviti i barijere od sporne plastike, ali od toga nije bilo ništa...
SAD povećava proizvodnju oružja i streljiva. Iran tvrdi: 'Pogođen je Abraham Lincoln!'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD povećava proizvodnju oružja i streljiva. Iran tvrdi: 'Pogođen je Abraham Lincoln!'

Dok Washington i Teheran razmjenjuju poruke o pregovorima, mediji pišu da je Trumpova administracija Iranu ponudila plan u 15 točaka za mir, a sukobi i posljedice rata šire se diljem Bliskog istoka

