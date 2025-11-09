Obavijesti

NEVJEROJATNO

SRAMOTA U ZAGREBU! Kukasti križ na spomeniku partizanskim borcima: 'Svako malo je išaran'

SRAMOTA U ZAGREBU! Kukasti križ na spomeniku partizanskim borcima: 'Svako malo je išaran'
Foto: Čitatelj 24sata

Kakve budale! Dosad su uglavnom crtali ustaško 'u',  sad su prešli na kukasti križ, rekla nam je čitateljica o spomeniku na Trešnjevci

Ovo je već ne znam koji put u zadnjih nekoliko mjeseci da su ga išarali. Odmah kraj njega je veliki dječji park u kojem svi vodimo klince jer je najbliži vrtiću, rekla nam je čitateljica o išaranom spomeniku partizanskim borcima na Trešnjevci.

Foto: 24sata

- Nevjerojatno. Kakve budale! Dosad su uglavnom crtali ustaško 'u',  sad su prešli na kukasti križ - dodala je čitateljica.

Kako smo doznali, policija je obaviještena o incidentu.

Spomenik palim borcima u Adžijinoj ulici podignut je 1953. godine ispred nekadašnje međugradske željeznice 'Samoborac' i to na inicijativu Saveza boraca NOR-a 57. izborne jedinice u Zagrebu. Obnovili su ga 2010. godine.

Na njemu su imena 49 boraca Narodnooslobodilačkog rata.

Foto: 24sata

