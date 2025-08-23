Obavijesti

Sramota! Udruga skupila 15 bicikla za djecu iz Ukrajine: Vandali ih u noći ukrali pet...

Poručili su kako ovo nije samo krađa već i težak udarac na humanost i solidarnost. Bicikli su bili namijenjeni djeci koja su već prošla kroz velika životna iskušenja.

Hostel Sv. Rok na društvenim je mrežama objavio sramotnu vijesti. Prijatelji iz udruge Srce Velebita organizirali su donaciju za djecu iz Ukrajine i pritom im dovezli 15 bicikla. Njih pet je netko ukrao.

ŠTETA JE OKO 12.000 EURA Pijani Poljaci ukrali kombi u Rijeci: Policija ih pronašla sutradan na benzinskoj
Pijani Poljaci ukrali kombi u Rijeci: Policija ih pronašla sutradan na benzinskoj

- Posebno je razočaravajuće što je krađa počinjena u društvu djeteta, čime je počinitelj pokazao izrazito loš primjer. Srećom, prostor je pod nadzorom kamera i cijeli događaj je zabilježen - napisali su uz fotografiju s nadzorne kamere.

Hostel moli počinitelja da ukradene bicikle vrati, jer će u suprotnom biti prisiljen objaviti snimku i podnijeti kaznenu prijavu.

