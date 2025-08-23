Sramota! Udruga skupila 15 bicikla za djecu iz Ukrajine: Vandali ih u noći ukrali pet...

Hostel Sv. Rok na društvenim je mrežama objavio sramotnu vijesti. Prijatelji iz udruge Srce Velebita organizirali su donaciju za djecu iz Ukrajine i pritom im dovezli 15 bicikla. Njih pet je netko ukrao.

- Posebno je razočaravajuće što je krađa počinjena u društvu djeteta, čime je počinitelj pokazao izrazito loš primjer. Srećom, prostor je pod nadzorom kamera i cijeli događaj je zabilježen - napisali su uz fotografiju s nadzorne kamere.

Hostel moli počinitelja da ukradene bicikle vrati, jer će u suprotnom biti prisiljen objaviti snimku i podnijeti kaznenu prijavu.

Poručili su kako ovo nije samo krađa već i težak udarac na humanost i solidarnost. Bicikli su bili namijenjeni djeci koja su već prošla kroz velika životna iskušenja.