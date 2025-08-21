Obavijesti

ŠTETA JE OKO 12.000 EURA

Pijani Poljaci ukrali kombi u Rijeci: Policija ih pronašla sutradan na benzinskoj

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ILUSTRACIJA/Neva Zganec/PIXSELL

Tvrtka iz Rijeke, u čijem je vlasništvu kombi, oštećena je za oko 12.000 eura

Riječka policija zaprimila je dojavu u ponedjeljak u večernjim satima o krađi kombija na Školjiću, koji je u vlasništvu riječke tvrtke. Kombi riječkih registracija nije bio zaključan, a muškarac je ušao i krenuo voziti, piše primorsko-goranska policija.

Kada je počeo voziti, udario je u pročelje trgovine i udaljio se u nepoznatom smjeru.

U utorak oko 22:20 u blizini benzinske na Školjiću riječka je policija zatekla ukradeni kombi, a muškarci nisu imali dokumente. Priveli su ih u policijsku postaju. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje, a radi se o dvojici Poljaka (27 i 31). Alkotestom su utvrdili da je stariji imao 1,23 promila, a mlađi 2,29 promila. Tvrtka iz Rijeke, u čijem je vlasništvu kombi, oštećena je za oko 12.000 eura.

Protiv muškaraca su podnijeli kaznenu prijavu i predali ih pritvorskom nadzorniku. Osim navedenog, stariji muškarac kažnjen je i sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

