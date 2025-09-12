Košarkaš Crvene Zvezde još je u svibnju marširao zajedno s prosvjednicima i studentima u Beogradu, te jasno i glasno podržao prosvjede koji traju već deset mjeseci
BEOGRAD
Sramotan grafit. Košarkašu Crvene Zvezde napisali da je ustaša jer podržava studente
Srpski košarkaš Nikola Kalinić našao se na udaru vučićevaca. Na ulazu u zgradu na Vračaru gdje živi osvanuo je grafit 'ustašo'.Košarkaš Crvene Zvezde još je u svibnju marširao zajedno s prosvjednicima i stundetima u Beogradu, te jasno i glasno podržao prosvjede koji traju već deset mjeseci.
Studente su podržali i drugi poznati kao što su: Novak Đoković, Bogdan Bogdanović, Ivana Španović, Aleksandar Đorđević, Vladimir Lučić, Saša Ilić itd...
