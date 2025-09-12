Sramotan grafit. Košarkašu Crvene Zvezde napisali da je ustaša jer podržava studente

Srpski košarkaš Nikola Kalinić našao se na udaru vučićevaca. Na ulazu u zgradu na Vračaru gdje živi osvanuo je grafit 'ustašo'.Košarkaš Crvene Zvezde još je u svibnju marširao zajedno s prosvjednicima i stundetima u Beogradu, te jasno i glasno podržao prosvjede koji traju već deset mjeseci.

Studente su podržali i drugi poznati kao što su: Novak Đoković, Bogdan Bogdanović, Ivana Španović, Aleksandar Đorđević, Vladimir Lučić, Saša Ilić itd...