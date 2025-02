Sramotan napad šefa Šćurica na mažoretkinju: Zbog divljanja ga je morala smirivati interventna!

Maknite tog čovjeka! Napada djevojke, čuje se na novoj snimci koju smo dobili na adresu redakcije 24sata. Radi se o skandaloznom napadu šefa zagrebačkih mažoretkinja Alena Šćurica na jednu djevojku kojoj je šef jer je pogrešno stala u protokolu na dočeku hrvatskim rukometašima. Šćurić joj se unio u lice, a kako su nam rekle dvije čitateljice koje su sve snimale, nesretnu djevojku je izvrijeđao, nakon čega su ga smirivala dva policajca, iako Šćuric tvrdi drugačije.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 01:01 Zagreb: Incident na dočeku rukometaša | Video: 24sata Video

Svaka snimka ga demantira

Šćuric nam je poslao odgovor u kojem tvrdi da se ništa ne može vidjeti na snimci od dvije sekunde (u tom trenutku nismo imali druge snimke), da nije vrijeđao djevojku, već da je samo povisio ton, da nije urlao na druge djevojke i da ga nije smirivala policija niti da je policajac došao do njega. Demantirao je i da je rekao policajcu 'Radi svoj posao, znaš li ti s kim razgovaraš?' U demantiju je napisao i kako je djevojka na koju je 'povisio ton' pogrešno stala u protokolu i 'jako udarila Duvnjaka'. Alen Šćuric ima veliki problem. Postoje snimke. A na njima se vidi kako se sramotno unosi u lice djevojci koja jedva da je dotaknula Duvnjaka. Isto tako se vidi i da mu nakon incidenta prilazi policajac, a nakon njega i njegov kolega, iako je Šćuric demantirao da ga je smirivala policija.

Pogledajte novu snimku

Pokretanje videa... 00:16 Zagreb: Incident na dočeku | Video: 24sata Video

Evo i Šćuricevog odgovora

- Istina je da je djevojka stala na pogrešno mjesto. Stoga sam joj rekao da se preseli na poziciju na koju je i prvotno poslana. Pritom je ona prekršila glavno pravilo tima a koje kaže da se nikada ne presijeca prolazak VIP osobe. Ovo je ekstremno bitno pravilo tima. Kako ona nije pogledala oko sebe vrlo je jako udarila je u Domagoja Duvnjaka koji je trčao prema autobusu. Istom sam reagirao i povišenim tonom rekao „Pobogu, pa daj gledaj, kako se ovo moglo desiti, Dule oprosti“. Nisam ničime uvrijedio djevojku. Potpuna je neistina da sam rekao djevojci da je „glupača“ ili da „nije normalna“. Na snimci je vidljivo da je sve skupa trajalo točno 2 sekunde. Što se jasno vidi na snimci. Što se to može reći u 2 sekunde? Nije istina da sam vikao na ostale djevojke. Nije istina da je policajac došao do mene i pokušao me snimiti, niti je istina da sam policajcu rekao „Gledaj svoja posla! Znaš li s kim pričaš“ - poslao nam ranije je Šćuric odgovor na objavljeni članak.