Sramotna obnova u Slavoniji: Skinuli su krov usred zime i sad je cijela škola poplavljena!

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 2 min
Sramotna obnova u Slavoniji: Skinuli su krov usred zime i sad je cijela škola poplavljena!

Tvrtka koja nadograđuje školu u Garčinu ostavila je zgradu bez krova. Kiše i snjegovi uništili su prvi kat. Roditelji s pravom negoduju. Županija i izvođač radova zasad šute...

Admiral

Djecu su nam preselili u osnovnu školu u Donje Andrijevce, i to u drugu smjenu kako bi započeli s radovima nadogradnje naše škole. Izvođač je započeo sa skidanjem krova u prosincu dva ili tri dana prije Božića te su ga u potpunosti skinuli dan nakon Božića i sad, naravno, nakon ovih kiša i snjegova sve je poplavljeno i uništeno na prvom katu škole. Parketi, oprema, knjige... Voda također dolazi i do prizemlja. Tko je odgovoran za tu štetu? Tko je izvođač koji ide skidati kompletan krov škole pred Božić iako su blagdani te su najavljene velike količine snijega i pritom ne zaštiti gradilište od mogućih nepovoljnih uvjeta za gradnju?

