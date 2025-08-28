Sramotne prijetnje autoru 24sata! Jergović: Prijetnja je očita i nedvosmislena

Književnik, novinar i kolumnist 24sata i Expressa Miljenko Jergović u četvrtak je na zgradi u kojoj živi zatekao zastrašujuću poruku s izravnom prijetnjom po njegov život i njegovu sigurnost. Kako je nedvojbeno da je ova prijetnja iskazana prema novinaru u vezi s njegovim poslom, dakle pisanjem i javnim djelovanjem u medijima, policija odnosno DORH bi je trebali procesuirati po službenoj dužnosti. Zakon za takve prijetnje predviđa kaznu zatvora do tri godine.

"Ovo sam danas zatekao na zgradi u kojoj živim", napisao je u četvrtak na društvenoj mreži Facebook uz sliku prijeteće poruke književnik i kolumnist Miljenko Jergović te nastavio:

"Prijetnja je očita i nedvosmislena. I shvaćam je jako ozbiljno. Znam, kao i vi, s koje strane dolazi. Znam, kao i vi, tko su njezini inspiratori i pokrovitelji.

Smisao prijetnje je dvojak: s jedne strane, oni žele da se žrtva prestravi, da se barem nelagodno osjeća, sve dok ne ostvare ono što i jest sadržaj prijetnje.

Drugo je, međutim, važnije: proizvesti nelagodu u žrtvinih susjeda. Nije sasvim ugodno u zastrašenim društvima, pod fašističkim i rasističkim ideologijama, živjeti u zgradi u kojoj je razotkriven i javno obilježen jedan: Rom, Židov, Srbin, Jugoslaven, ljevičar... Čitatelj će sam već nastaviti započeti niz.

Najjednostavnije bi, naravno, bilo otići. Time bi se ostvario smisao ovog grafita, naročito dijela: "Naša država naša pravila", ispisanog karakterističnom modrom bojom.

Ali kako je na meni riječ, onda da kažem i ovo: premda policiji neću podnijeti prijavu, naprosto zato što nemam vremena, niti u ovoj vrsti slučajeva imam povjerenja u policiju, svaki napad na sebe i svoje bližnje učinit ću javnim. I učinit ću sve da o njemu budu obaviješteni svi koji, bilo gdje na svijetu, objavljuju moje knjige ili pišu o njima.

I još nešto: policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita - sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Hvala na pažnji", završio je svoju objavu Jergović.