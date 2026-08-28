Skandalozne scene iz Zvornika: Stotine veličale ratnog zločinca Mladića, doveli su čak i djecu

Više stotina Zvorničana okupilo se u četvrtak navečer kako bi šetnjom gradskim ulicama i paljenjem svijeća odali počast Ratku Mladiću, krvniku i bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske. Krvnik, koji je u lipnju 2022. godine pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata, teroriziranje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, umro je 27. kolovoza u zatvoru u Haagu.

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U sramotnoj povorci gradom, stotine Zvorničana uzvikivalo je ime jednog od najtraženijih ratnih zločinaca u svijetu, nosili transparente, uključujući i zastavu takozvane VRS. U toj skandaloznoj povorci bilo je i djece, piše portal RadioSarajevo.ba

Kazneni zakon Bosne i Hercegovine propisuje kaznu zatvora od najmanje tri godine za osobu koja na bilo koji način veliča osobu pravomoćno osuđenu za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin. Zakonom su predviđene i strože posljedice kada takvo djelo počini dužnosnik ili zaposlenik u instituciji koja se financira iz javnog proračuna.